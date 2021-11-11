Белорусский политолог: Пора признавать Крым, Абхазию и Южную Осетию

Белоруссии пора официально признавать Крым российской территорией и начинать с ним прямую торговлю.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил белорусский политолог Дмитрий Беляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Крым является перспективной территорией, а санкций Запада, которые могут быть введены из-за этого, бояться не стоит, потому что они будут введены в любом случае.

«Я считаю, что время, чтобы признать ту же самую Осетию, Абхазию и, конечно же, Крым – пришло. Альтернативы таким поступкам нет. Мы давно полагаем, я имею в виду тех, кто рационально настроен и понимает, куда движется мир, что признание Крыма назрело очень давно.

В первую очередь, для Белоруссии это важно с экономической точки зрения, чтобы сосредоточить свои экспортные усилия на крымском направлении. Я говорю, в первую очередь, о продукции машиностроительного комплекса, агропромышленной.

Это и трактора, и много другой различной техники. Очень интересно из Крыма получать свежие фрукты и, в принципе, очень большой перечень продукции, которой и Крым, и Белоруссия могут обмениваться.

Крым – это достаточно большой рынок сбыта для белорусской продукции. Я считаю, что этот рынок достаточно премиальный, чтобы компании не боялись каких-либо западных санкций, потому что они все равно будут, что бы тут ни говорили», – заключил Беляков.