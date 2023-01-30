Белорусский политолог – россиянам: Дайте Батьке ЯО – и Запад забьётся в нору

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия должна передать ядерное оружие Белоруссии, чтобы президент Александр Лукашенко мог в случае необходимости его использовать.

Об этом в своем ТГ-канале написал белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Необходимо вести переговоры с российскими союзниками не только о размещении ядерного оружия на нашей территории, но и о праве применения ЯО белорусской стороной в случае нападения на нашу страну. Лидеры западного мира выступают с заявлениями о том, что Россия не станет применять ЯО для защиты собственной территории (соответственно и Беларуси также). Общеизвестно, что Александр Лукашенко в случае нападения на наше государство церемониться не станет. Это знают и на Западе, поэтому будут сидеть как мышь под веником», – написал Шпаковский.

По его мнению, международное право Белоруссию никак не ограничивает.

«Никаких международных обязательств об отказе от ядерного оружия у Минска нет. Будапештский меморандум можно считать ничтожным с 1997 года, то есть, с момента введения санкций против Беларуси, а сейчас и подавно. Предложения нашей страны вернуться к Договору о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европе, как и другие миротворческие инициативы, игнорируются. Из новой редакции Конституции исключен безъядерный статус, с другой стороны зафиксировано обязательство не вести агрессивную войну. Соответственно, ядерное оружие можем применять только в целях обороны», – написал Шпаковский.

Он подчеркнул, что это его личная, а не государственная позиция, но радикальные шаги позволят приблизить урегулирование украинского конфликта.

«Риторика Киевского режима вдруг стала “миролюбивой” в отношении нашей страны на фоне некоторого изменения обстановки на фронте и активных мероприятий боевой подготовки, которые проводят российские и белорусские войска. После размещения на территории Беларуси ядерного оружия предложения “обсудить мирные инициативы” будут поступать как из Рога изобилия. Причем не только из Киева», – написал Шпаковский.