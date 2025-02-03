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Молдаване, имеющие румынские паспорта (а это по разным оценкам от 600 до 800 тыс человек), могут влиять на политику и Молдовы, и Румынии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если 800 тыс, а население Молдовы 2,7 млн, то это очень большая цифра. Это значит, что есть достаточное количество избирателей в самой Молдове, которое будет голосовать за курс, связанный с Румынией. Но существует взаимозависимость. Я извиняюсь, человек с румынским паспортом может голосовать на выборах в Румынии. И если будет влияние на этих граждан российскими нарративами, эти люди будут выбирать депутатов, которые будут проводить определенную политику на территории Румынии», – рассуждал Тышкевич.

Противоречия в том, что люди голосующие за суверенную прорумынскую, а не пророссийскую политику, могут быть объективно связаны с «пророссийскими нарративами» – политолог не увидел. Не удивительно, ведь Тышкевич говорил об «исторической травме разделенного народа», хотя Бессарабия просуществовала в составе Румынии всего 22 года в 20-м веке.