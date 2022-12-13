Белорусы поддерживают СВО и готовы использовать крымские порты

Новые регионы России готовы наладить торговлю с Белоруссией, а Крым – предоставить порты для отправки грузов.

Об этом в эфире «Радио «Крым» сообщил председатель региональной национально-культурной автономии «Беларусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мы с коллегами из администрации освобождённых территорий прорабатываем вопрос, чтобы туда пошли белорусские товары по ценам, которые приемлемы для людей. Много нюансов, и если здесь мы сможем выйти на какую-то крымскую программу, это будет проще для нас и для белорусской стороны».

«Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов делал заявление о том, что нужно использовать крымские порты. Беларусь потеряла выход к портам Прибалтики, сейчас они работают через Ленинградскую область и Санкт-Петербург, но там очередь, ждать долго и дорого. Мы им предложили крымские порты, и они реально над этим думают. Плюс РЖД даёт скидку до 50% на доставку крупных товаров в Крым, – отметил Чегринец. – Крым выступает здесь как хаб для доставок этих товаров куда угодно по Чёрному морю, хоть в Турцию, хоть в Сирию, хоть в Африку. Также освобождённые территории готовы потреблять белорусские товары, и там есть большой интерес в сотрудничестве с Белоруссией.

Глава белорусской организации уточнил, что предприятия Белоруссии выполняют военные заказы для обеспечения бойцов в СВО, а граждане – поддерживают российскую армию.

«По патриотической позиции они настроены даже более радикально, чем у нас. Они спрашивают, почему мы так плохо воюем, почему мы не делаем это так или не так? В последнюю поездку мне удалось побывать на конференции русских соотечественников республики Беларусь. По факту – это русская община. Огромная структура, в которую входит 26 общественных российских организаций. И даже не зная, что я там присутствую, с самого начала звучали вопросы о помощи участникам СВО: как собрать гуманитарку, чем помочь, как оказать содействие.

Это очень порадовало, ни одного негативного слова не было. Понятно, что в органах власти никаких сомнений нет, они только считают, что это делать нужно ещё жёстче. Но и на уровне обывателя я ни одного такого слова не слышал. Там, конечно, есть свои «змагары», которые сбежали из страны после 2020 года. У них своё видение. Но в самой стране абсолютная поддержка и власти, и народа, – подчеркнул Чегринец.

– Они это публично не афишируют, но я знаю, что в Белоруссии делают и одежду, и обувь, шьют специальные средства защиты, бронежилеты, каски и многое, многое другое для российских военных. Мы обсуждали это с предпринимателями, которые готовы работать в этой сфере. Здесь есть разные форматы, и если раньше Белоруссия не хотела работать в Крыму, или работали исключительно через посредников, то сейчас коллеги приехали на Ливадийский форум, зашли в белорусские магазины и констатировали, что только 25% товаров в них действительно белорусского производства».