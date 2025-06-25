Белый дом объявил сомнения в победе Трампа над Ираном «дискредитацией президента США»

Сергей Рыжов.  
25.06.2025 08:56
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Израиль, Иран, Политика, Скандал, СМИ, США, ЯО


Между Белым домом и ведущими либеральными изданиями Запада разворачивается открытая полемика на тему «А был ли мальчик?». Иначе говоря, СМИ открыто сомневаются в том, что раструбивший о своей «исторической победе» Дональд Трамп действительно достиг одноразовым ударом по Ирану задекларированной цели – уничтожения иранской ядерной программы.

The New York Times со ссылками на нескольких израильских чиновников пишет, что Иран сохранил небольшие тайные объекты по обогащению урана, которые были построены специально, чтобы ядерная программа продолжила существование в случае ударов по более крупным объектам.

Между Белым домом и ведущими либеральными изданиями Запада разворачивается открытая полемика на тему «А...

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По сведениям газеты, американская разведка пришла к выводу: большая часть запасов обогащенного урана Ирана была перемещена до американской бомбардировки, в ходе которой была уничтожена только незначительная часть материала.

Близкий к Демпартии США канал CNN со ссылкой на доклад американской разведки, также сомневается в утверждениях Трампа и высших чинов ЦАХАЛ.

«Мы отбросили иранскую ядерную и ракетную программы на годы назад. Но мы должны оставаться бдительными», – заявил ранее начальник Генштаба армии обороны Израиля Эяль Замир. Правда, с оговоркой, что кампания против Ирана «не завершена», и впереди ее новая фаза, но сейчас приоритетом будет сектор Газа.

По данным CNN  удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь отбросили её развитие даже не на годы, как уверяют в Израиле, а всего лишь на несколько месяцев. Согласно информации CNN, в отчетах американской разведки говорится, что запас обогащенного урана в размере 400 кг не был уничтожен и что некоторые центрифуги остались целыми.

Со своей стороны, Белый дом назвал «откровенной ложью»  и попыткой дискредитировать Трампа выводы о том, что удары по Ирану не уничтожили ядерную программу этой страны.

Сам Трамп в собственной соцсети раздраженно облаял  CNN и New York Times – притом, что оба издания ссылались на доклад подчиненной Трампу американской разведки

«Фейковые новости CNN вместе с находящейся в упадке New York Times объединились, пытаясь принизить одну из самых успешных военных операций в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены. И Times, и CNN получают шквал критики от общественности», – написал президент США.

В общем, в этой картине маслом не хватает лишь уголовных сроков журналистам  за «дискредитацию Трампа». Также образает на себя внимание то, что Ирану сейчас выгодно подыгрывать американскому президенту – ведь «официально» ядерных обьектов у страны не осталось, даже МАГАТЭ подтверждает. А что там на самом деле – поди проверь.

Но надо признать – Трамп по-царски расплатился с Тегераном за договорную войну – Белый дом  объявил об отмене американских санкций против Ирана, что позволит стране официально продавать нефть Китаю. Правда, выиграют ли от этого Штаты – вопрос.

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