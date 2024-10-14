Бен Ходжес обвинил Украину в неготовности к войне

Анатолий Лапин.  
14.10.2024 15:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 556
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украина сама виновата в том, что оказалась не готова к боевым действиям с Россией. Об этом в эфире 24 канала заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ходжес пожаловался, что еще в начале февраля 2022 года в Киеве никак не готовились к конфликту.

Украина сама виновата в том, что оказалась не готова к боевым действиям с Россией....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я должен сказать, что Украине следовало бы делать намного больше. Когда я еще был командующим армии США в Европе, с 2014 по 2017 годы я часто приезжал на Украину, а позже я был в Киеве в начале февраля 2022-го года. Киев тогда выглядел так, будто никто не готовился к войне. Потому я должен сказать, что мы должны быть осторожными, чтобы не сделать неверные выводы.

Украине также не удалось надлежащим образом подготовиться, чтобы иметь достаточно боеприпасов и подразделений, готовых к боевым действиям, а также все необходимое оборудование. Много украинских боеприпасов были уничтожены вследствие саботажа. Так что я считаю, что, хотя Запад значительно провалился за последние несколько лет, мы не можем считать, что, если бы мы просто предоставили Украине оружие до февраля 2022 года, этого бы не произошло», – заявил Ходжес.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть