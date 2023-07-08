Бен Ходжес: Я устал от украинских жалоб на Запад

Игорь Шкапа.  
08.07.2023 13:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Уже в ближайшие недели украинские войска начнут применять поставленные из США кассетные боеприпасы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Уже в ближайшие недели украинские войска начнут применять поставленные из США кассетные боеприпасы. Об...

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Он признал, что на Западе не хватает снарядов для поставок Украине, а потому сейчас наращивается их производство.

Кроме того, он прогнозирует, что вскоре ВСУ начнут применять DPICM (артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью).

«Думаю, мы услышим об этом в течение следующих нескольких недель У нас есть миллионы таких боеприпасов. И это будет хорошо. Но я честно вам скажу, что я также немного устал от жалоб моих украинских друзей на то, что Запад делает недостаточно. Мы должны задать честный вопрос: а что Украина сделала после 2014 года?

Восемь лет времени, когда Украина должна была бы производить артиллерийское оружие, оборудование. Поэтому нет смысла обвинять Запад на этом этапе», – сказал генерал.

По его словам, он делает все, что может для оказания ключевого давления на администрацию США, чтобы она предоставила Украине больше.

«И есть много других людей, которые делают то же самое. Да, вам нужно больше боеприпасов. Да, вам определенно нужно высокоточное оружие дальнего действия. Да, вам нужны F-16. Я думаю, что мы услышим хорошие новости о DPICM в течение следующих нескольких недель, и это уже очень хорошо», – резюмировал Ходжес.

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