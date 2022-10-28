Новости Украины

Денацификация Украины должна закончиться освобождением городов-героев Киев и Одесса.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История не учитель, она – надзиратель. И ее уроки предстоит усвоить, – отметил он. – Освобождение от нацистского режима города-героя Одессы, города-героя Киева являются очень символичными актами. Поэтому, когда говорят и спрашивают, на каком этапе должна завершиться специальная военная операция, она должна завершиться на городах-героях Одесса и Киев. Тогда мы будем точно знать, что там нет угрозы для нас, и можно восстановить памятники, нашу память. А уже люди выберут своё будущее, государственное устройство – это не столь важно. Важно, чтобы эта раковая опухоль была уничтожена».

По словам спикера, современная Германия вновь встала на сторону нацизма, снабжая Украину оружием, танками. И это произошло спустя тридцать лет после воссоединения Германии.

«Наверное, она должна погибнуть, хоть это звучит слишком дерзко. Потому что они стреляют в русских солдат опять немецким оружием, опять немцы в нас стреляют! – подчеркнул Константинов. – Это совершенно невообразимо себе представить: тот народ который был нами растоптан, уничтожен, вся эта нацистская гидра, раздавленная сапогом советского солдата, она поднялась и теперь стреляет в нас! Присоединилась к американцам, англичанам, дает свои деньги на вооружение – это что, благодарность за то, что отдали ГДР? Я думаю, что при определенных стечениях обстоятельств встанет этот вопрос».