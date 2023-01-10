Беспределившую во время Беломайдана россиянку оставили в белорусской тюрьме

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Россиянке Софье Сапеге, приговоренной в Беларуси к шести годам колонии, отказали в помиловании.

Об этом сообщили адвокат Сапеги Антон Гашинский и отчим девушки Сергей Дудич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мае прошлого года Сапега была приговорена к 6 годам лишения свободы и крупному штрафу за экстремизм. Она редактировала польский ТГ-Канал «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные белорусских силовиков, судей, политиков, журналистов, а также членов их семей.

В июне Сапега направила прошение о помиловании в администрацию колонии. Она просила президента Белоруссии Александра Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока и уверяла, что встала на путь исправления.

Лукашенко тогда высказался за передачу Сапеги в Россию, отметив, что ему «жалко девчонку». В МИД РФ заявили, что в российской тюрьме Сапега может со временем претендовать на УДО. В министерстве не исключили, что ее даже могут амнистировать.

В Белоруссии негативно восприняли новость о возможном помиловании Сапеги, поскольку перед переводом в колонию она успела дать интервью оппозиционным СМИ, в котором заявила, что считает свою работу в экстремистском ТГ-канале «правильной».

«Помнится, в информационном пространстве России приняли на себя удар за право судить по Закону тех, кто разжигал ненависть в нашем обществе, кто пытался поджечь небо над мирной Беларусью. Тогда казалось, что мы идём против течения», – написал сегодня белорусский политолог Александр Шпаковский в своем ТГ-канале.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что решение по Сапеге связано с нерешенностью вопроса цены на газ для Белоруссии.

«Передача Софьи Сапеги в Россию, как гражданки РФ, было согласовано на высшем уровне. Согласование аннулировано. Это индикатор наваливающегося российско-белорусского кризиса. Сейчас Софьи придется играть роль В. Баумгертнера (2013 год) – она заложница», – утверждает Суздальцев.