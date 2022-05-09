Бессмертный полк вернулся в Белоруссию. С трудом и не везде

В Белоруссии в нынешнем году заметно изменилась атмосфера празднования Дня Победы, рассказывают в авторской колонке политик Артем Агафонов.

Еще задолго до 9 мая города Белоруссии были обильно украшены праздничной символикой, повсеместно еще с конца апреля проходили приуроченные к дате мероприятия. Самые разные – от масштабных и амбициозных до небольших и трогательных.

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В качестве примера первых можно привести автопробег, стартовавший 25 апреля в Могилеве, в ходе которого автоколонна стилизованных автомобилей, автобусов-музеев и полевой кухни проехала по всем городам и районам региона, а участники вместе с местными жителями заложили парки Памяти и Славы. Завершился этот автопробег на главной площади областного центра 9 мая.

И в том же Могилеве прошел трогательный мини-парад местного МЧС перед единственным оставшимся в живых своим ветераном. На мемориале «Буйничское поле» перед 97-летним Андреем Моисеевым под звуки духового оркестра прошел парадный расчет.

Парада 9 мая в Минске не было, но это для Белоруссии нормально. Военный парад в белорусской столице в этот день традиционно проводится только в юбилейные годы. В остальные – в День Независимости, приуроченный ко дню освобождения Минска от немцев в 1944 году. Традиция неоднозначная, но люди к ней уже привыкли.

Однако в целом празднование Дня Победы в Белоруссии стала, пожалуй, еще более масштабным, чем ранее. Тематика Великой Отечественной и Победы и раньше была одним из ключевых звеньев идеологии Лукашенко, а теперь, в год, объявленный Годом исторической памяти, ей придается особое значение. С ее помощью белорусский президент рассчитывает сплотить своих сторонников и демонизировать внутреннюю прозападную оппозицию. Официальная пропаганда проводит параллели между ней и немецкими фашистами и их местными коллаборационистами времен оккупации. И, надо признать, что сама оппозиция в последнее время дает немало оснований для таких параллелей.

Еще из хороших новостей – в республике наконец легально прошел «Бессмертный полк». До середины десятых в Белоруссии было все хорошо и с Георгиевскими лентами и с «Бессмертным полком». В этом смысле мы были с Россией в одном культурном пространстве. Потом начался отход от общих канонов. Георгиевская лента официально была признана нежелательной и исчезла из продажи. Ее заменили местным новоделом в виде ленты в цветах госфлага и яблочным цветком. Выглядит эффектно, но к символике Дня Победы не имеет отношения никакого. «Бессмертный полк» официально переименовали в «Беларусь помнит». Нововведения приживались не просто и не сразу. Многие все-таки находили или привозили георгиевские ленты, пророссийские активисты проносили их на официальные мероприятия и раздавали желающим тысячами, а граждане изготавливали портреты своих родственников с символикой именно «Бессмертного полка».

Сам «Бессмертный полк» тоже проходил, но шествия организовывались силами пророссийских активистов и были немногочисленными. Самое масштабное прошло в Минске в 2018 году и в нем участвовало по разным оценкам от двух до пяти тысяч человек. На следующий год маршрут шествия власти урезали кардинально. Участникам предложили пройти примерно 300 метров из одного конца площади Победы в другой. После этого получить официальное разрешение на шествие с таким названием не удалось никому. В этом году такое разрешение было получено в Минске и Витебске.

Однако не стоит обольщаться – власти не поддержали инициативу, а просто решили не препятствовать – и то, далеко не везде.

Например, в Гродно местная активистка Ольга Бондарева, которая в 25 апреля сообщила о том, что принципиальное согласие на проведение шествия от местных властей получено, 5 мая сообщила, что шествия в городе не будет.

«Комментировать этот трэш не буду. Кто за Бессмертный полк, езжайте в Минск. В Гродно опять развод», – написала Бондарева в своем телеграм-канале.

Вот что рассказала об итогах проведении Бессмертного полка политик Эльвира Мирсалимова:

«Второй раз в новейшей истории независимой Беларуси в Минске был официально разрешен «Бессмертный полк». Ведь давно нужно было понять, что Полк все эти годы мог бы быть мощной поддержкой белорусской власти. Но, как говорится, лучше поздно… В Минске «Бессмертный полк» пустили в хвосте после официоза. Массовое шествие показало, что «Бессмертный полк» – это истинно народная акция, та самая инициатива «снизу». Колонны пестрели флагами, среди которых выделялись советские и российские. Ленты в цветах российского триколора раздавались и на «Бессмертном полку» в Витебске. И, что называется, разлетелись мгновенно: многие горожане искренне поддерживают российскую спецоперацию на Украине. Витебские власти в этом году, официально отвечая на заявку Полка, заняли нейтральную позицию, дескать, никто не будет запрещать и противодействовать. И на том спасибо. «Бессмертный полк» – самоорганизующаяся сила. И это было подтверждено в Витебске. Пока жив Полк в Беларуси, страна не может превратиться в очередную «антиРоссию» по примеру Прибалтики или Украины», – сказала Мирсалимова.

И, в заключение, еще одно интересное наблюдение. По крайней мере, в Минске атрибутика Дня Победы в этом году преимущественно бело-голубая. Конечно, цвета национального флага присутствуют, но акцент сделан именно на этой цветовой гамме. Главная трибуна, которую сейчас оборудуют в Минске окрашена в эти цвета почти полностью – синее небо и белые яблоневые цветы. Не знаю, намеренно ли городские власти одобрили такой дизайн, но большего контраста с российской стилистикой Дня Победы придумать сложно.