02.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Бессмертный прямо грозит Зеленскому судьбой Януковича

Так называемая «формула Штайнмайера», которую сегодня подписала украинская сторона в Минске, открывает путь к войне на всей территории страны.

Об этом в своем блоге заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бессмертного, президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу беглого коллеги Виктора Януковича, если одобрит этот документ.

«Подписанный сегодня документ так называемой «формулы Штайнмайера» – это путь к войне, а не к миру. Общество должно увидеть оригинал этого документа. Это важно!

Самое страшное, что Украина пошла по сценарию Кремля.

Речь не идет о решении безопасности блока, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории.

Пока эти договоренности не имеют правового характера и не могут трактоваться, как преступление!

Поэтому я призываю Президента Зеленского на Нормандии отказаться от одобрения этого документа чтобы не повторить судьбу Януковича…

Внутри Украины можно прогнозировать обострение ситуации, но никто не знает, чем может закончиться этот конфликт», – грозит Бессмертный.

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