Бессмертный: Зеленский не врет, а гиперболизирует

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Скорее всего, разрешение от США на удары западным оружием вглубь РФ будет. Об этом в эфире телеканала NTA заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель Киева на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что наш президент периодически возвращается к своему ремеслу, это видно. Вспомните: гиперболизация «контрнаступа», далее гиперболизация первого саммита, гиперболизация дальнобойного высокоточного оружия. …[политики] иногда гиперболизируют определённые сюжеты, достижения, предают им чрезмерно высокие цели, содержание и последствия. К этому нужно относиться спокойно. Хорошо то, что такая гиперболизация рождает надежду. Хуже, что завышенные надежды дают очень массивные разочарования», – сказал Бессмертный.

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«С 24 августа говорим о дальнобойном высокоточном оружии, и тут – бабах! Три дня назад информация: Россия будет атаковать атомные станции. Это встреча двух информационных волн… А Вашингтон в условиях выборов будет колебаться. И сейчас сидит там Салливан и думает: ну, да, уже пообещали, отказывать уже негоже, но появился страх, значит, будем тянуть время», – считает экс-посол.

Однако, по его мнению, уже всё решено.

«Несколько дней назад уже было понятно, что позитивное решение есть, потому что такие информационные агентства, как The Guardian, никогда не позволяют себе вбрасывать непроверенные вещи… Сейчас пойдёт затяжка времени, будет определённый процесс. Надо отличать решение, объявление решение, его материализация, логистическое обеспечение. Думаю, официальное объявление будет где-то через полторы-две недели, чем могло бы быть. Потому что с точки зрения реальной угрозы эти две волны – они абсолютно неравнозначны. Кто разбирается в одном и другом, моментально это прочитал», – заключил Бессмертный.