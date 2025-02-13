Бессрочные санкции. Кто кого посадит: Зеленский Порошенко – или наоборот?

Киевский политикум гудит, как растревоженный улей. У всех на устах новость дня: Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко. В общем, случилось то, о чем так долго говорили пикейные жилеты на Печерских холмах.

В каком-то смысле эти санкции стали самосбывающимся пророчеством – о том, что их или уже ввели или вот-вот введут, в Киеве говорили уже раз пять, начиная с 2021 года, когда против Петра Алексеевича впервые было возбуждено уголовное дело по фактам торговли с ЛДНР при посредничестве Медведчука.

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Для закрепления эффекта «зрады» тогда же усилиями Банковой были слиты в СМИ «пленки Медведчука» – те самые, где «Жму руку, обнимаю» и прочие шуры-муры с кумом Путина и самим Путиным за спинами суровых укропатриотов, которым «двуликий Рошен» в это же самое время пафосно вещал про «Остаточный прощавай» и «Немытую Россию».

Однако тогда у Зеленского хоть и вырос достаточной длины и ядовитости зуб на «попередника», однако пустить его в ход не дали американцы, которым Порошенко был дорог как память о небезызвестной нефтедобывающей фирме «Бурисма», на чьи коррупционные «откаты» куролесил ныне помилованный папой Хантер Байден, а пятый украинский президент все это дело прикрывал – вплоть до увольнения сующего нос куда не просят генпрокурора.

По свидетельствам знающих людей, Зеленскому был выдан «стоплист» из нескольких фамилий, преследование которых сильно огорчило бы Вашингтон. Первой в списке была фамилия Порошенко. А огорчать Вашингтон хозяину Банковой совсем скоро стало совсем не с руки – началась война.

Впрочем, это не мешало Зеленскому гадить предшественнику по-маленькому и исподтишка. То какой-нибудь старый компромат его клевреты в соцсети выкинут, то за границу на важный саммит руками ручного спикера Рады Стефанчука не выпустит, то сыну повестку в ТЦУ выпишут, то кого-то из верных оруженосцев Петра уголовными делами начнут кошмарить – намекая.

А совсем недавно Банковая показательно унизила Порошенко в Раде, организовав принятие решения об отстранении его от пленарных заседаний парламента сроком на полгода – за какое-то регламентное нарушение.

Однако это все хоть и приятно, но не то. «Отутюжить» Порошенко по-крупному, с последствиями и на глазах у всей страны – вот голубая мечта нынешнего керманыча. Еще с тех времен, когда «Стадион, так стадион». Шулера с Банковой зашли с козырей – обратив против «Пороха» безотказный еще со времен Данилова инструмент – санкции СНБО.

Вчера вечером сверкающий расширенными зрачками глаз Зеленский сообщил посполитым важную новость – он своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против «группы лиц», имена которых пообещал назвать уже следующим утром. То есть, сегодня. Однако украинский «Форбс» сразу же раскрыл секрет полишинеля, назвав главной жертвой очередных рестрикций Петра Порошенко. Уже утром это подтвердилось официально.

Санкции подразумевают блокировку счетов и активов, запрет торговых операций, покупки земли, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала из Украины и лишение государственных наград – и еще пунктов двадцать ограничений.

Весьма интересна для будущих историков беспределья эпохи Зеленского мотивировочная часть этих санкций. Так, кроме привычной «госизмены», «лишившей Украину шансов на энергонезависимость от России», мы находим и весьма неожиданные.

Например, Порошенко вменяют владение активами в России – фабрикой «Рошен» в Липецке и «Севморзаводом» в Крыму, из-за чего Петр Алексеевич был «заинтересован в продолжении сотрудничества с РФ и размещении Черноморского флота в Крыму».

Кроме того, Порошенко вменяют задним числом – вы не поверите – «участие в создании Партии регионов», а также «работу в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке Харьковских соглашений».

Ну и вишенка на торте – санкции на Порошенко, как указано в тексте – наложены «бессрочно», то есть пожизненно. Видимо, Зеленский всерьез считает себя бессмертным – не зря же недавно публично фантазировал о том, что Путин скоро умрет, а он будет долго жить и путешествовать по миру.

Но вернемся к Порошенко. Последний моментально осудил в соцсетях «очередной акт политических преследований» и обвинил лично Зеленского в репрессиях против «лидера оппозиции». Мол, просрав все полимеры на внешнем и внутреннем фронтах, Зеленский начал то, что у него получается лучше всего – охоту на ведьм.

Мелкие клевреты «Пороха» подхватили волну – припомнив нынешнему «гетьману» его же слова с трибуны Рады о том, что «мы не воюем друг с другом»:

«Мы не воюем друг с другом. Мы сражаемся с Порошенко.

С Олешко. С Дубинским. С матерью Елисевича. С генералами. С украинскими бизнесменами. С собственным народом, который дает отпор псам в бусиках».

Подал голос в защиту заклятого врага даже отставной козы Яценюк.

А вот грантоед Ткач из «Украинской правды», немало попортивший крови Порошенко за минувшие годы, злорадствует:

«А отдали бы ему загранпаспорт в первый же день – сейчас бы это была проблема Санду или Стармера».

Намекая на вероятное бегство ныне невыездного Петра Алексеевича от проблем за кордон.

О том, является ли попадание Порошенко в санкционные списки проявлением всего лишь сезонного обострения подозрительности на Банковой или за ним стоит некий продуманный и хитроумный расчет с дальним прицелом, сейчас можно лишь гадать. С большей или меньшей степенью достоверности.

Впрочем, судя по контексту и фону, на котором все произошло, все это похоже на превентивный удар от отчаяния и безысходности. Примерно так загнанный в угол клетки зверь бросается на любую брошенную в его сторону палку.

С одной стороны, на Банковой могли решить, что с уходом Байдена у Петра Алексеевича истек срок годности вашингтонской «брони» от уголовного преследования на родине. И вот потому и.

Но с другой – насколько же авантюрно выглядит вся эта затея на фоне созвона Трампа с Путиным в обход и за спиной Киева, который лишь постфактум поставили в известность о свершившемся. Да еще и с комментариями Трампа насчет необходимости скорых выборов и низкого рейтинга самого Зеленского. Мол, куда он денется – будет вынужден делать то, что от него потребуют.

Тем более, что Трамп слов на ветер не бросает и уже отрядил в Киев своего эмиссара в ранге главы Минфина – с указанием не только выставить Зеленскому счет за всю прошлую и будущую помощь, но и озаботиться документальным обеспечением американских вложений украинскими ресурсами.

«Мы хотим, чтобы наши деньги были обеспечены. Мой министр финансов – в Украине, чтобы подготовить документ, в котором мы убедимся, что в какой-то форме получим эти деньги обратно. Мы обезопасим наши деньги. У них есть редкоземельные металлы, у них есть нефть и газ, и у них много других вещей, и мы просим безопасность для наших денег. Украина на это согласилась», – расставил точки над «i» американский президент.

В такой ситуации нужно быть или очень рисковым или весьма отчаянным человеком, чтобы дополнительно своими руками расшатывать стул на котором сидишь, в одностороннем порядке выходя из конвенции о ненападении с внутренней оппозицией – уж какая есть.

Одну из версий зачем это нужно высказал украинский политолог Константин Бондаренко, близкий к еще одному подсканционному олигарху Вадиму Новинскому:

«Хитрый и одновременно наивный, как волк в сказке». Это о современном руководстве Украины. Они думают, что никто не видит внутреннюю логику их ходов: вводим санкции против Порошенко – прогнозируемо «Европейская солидарность» и любители сладостей от «Рошен» блокируют Верховную Раду (что делает невозможным перенос переговорного трека в парламент, избрание нового спикера, подписание соглашения с Россией новым спикером). А параллельно – дополнительная зачистка медиа-пространства, закрытие телеканалов, финансируемых Порошенко и Жеваго. Я с нетерпением жду 14 февраля и разговора Зеленского с Вэнсом и Рубио. Интересно, фразу «бейте, но только не по лицу – мне еще выступать с докладом» он будет кричать на русском, английском или украинском языке?».

Есть подозрение, что одной из целей выведения Порошенко за легальные флажки является устранение одного из наиболее вероятных соперников в борьбе за власть – раз уж ненавистных выборов все равно не избежать. Но если это так, то получается логика короткого горизонта: «Сгорел сарай – гори и хата».

Тем более, что вой на болотах, который уже потихоньку поднимается по поводу столь вопиющего «надругательства над демократией» и на Украине и за ее пределами – способен привести к неожиданному для Банковой эффекту. А именно – сделать антирейтингового Порошенко президентом во второй раз. Особенно на нынешнем безрыбье.

Обиженных на Украине традиционно любят, эта схема не раз прокатывала, начиная еще с раннего Кучмы. А если эти обиженные еще и «в ресурсе», чтобы оплачивать собственную клиентелу…

Но Порошенко-2 это хоть и «ту мач» глазами многих, однако такой вариант имеет право на жизнь. Хотя бы в силу уже упомянутого «безрыбья» и его осознания Вашингтоном и Москвой. Ни у тех, ни у тех сегодня нет готовых и рейтинговых, и при этом послушных и управляемых, кандидатов на замену Зеленскому.

У Трампа их нет, потому что нынешний украинский политический класс вырос на грантовом комбикорме американских демократов и USAID и для целей и задач нового Белого дома является скорее потенциально нелояльным балластом, а не опорой. У Москвы еще хуже – всех, с кем она работала на Украине в прежние годы – от Януковича и Медведчука до Симоненко – за время войны банально выдавили из Украины без возможности возврата обратно в любом политическом качестве.

А Порошенко – в отличие от Зеленского – какой бы он ни был, имеет главное в нынешних обстоятельствах для украинского политика качество – договороспособность. К тому же он предсказуемый. Тоже в отличие от.

И в Москве, и в Вашингтоне не питают на его счет никаких иллюзий, знают как облупленного со всех сторон, и в то же время, знают, чего от него ожидать. И что еще важнее – он сам прекрасно понимает, чего от него ждут – и готов это дать. В обмен на поддержку, естественно.

В той же Москве помнят времена «первого Порошенко» – с их деловой предсказуемостью – когда на фоне официозной антироссийской трескотни за кулисами шел вполне устраивавший интересантов с обеих сторон бизнес. В случае вероятного замирения и окончания СВО эта схема может вновь стать актуальной.

Тем более, что при «первом Порошенко» при всех эксцессах было реально немного откровенного беспредела. Порошенко был системным политиком, поэтому не мог просто отменить судебные процессы и конституцию. Последняя, хотя и нарушалась, но все же с оглядкой на некие приличия. Да даже политзаключенные во времена Порошенко имели шанс на оправдательный приговор – вспомним кейсы Дмитрия Васильца, Павла Волкова и других.

Эта совокупность факторов – лучшая основа для выстраивания внешними игроками какой-то долгосрочной стратегии в отношении с Украиной, раз уж она сохраняет формальную субъектность и с ней приходится работать через посредничество местных элит, а не напрямую.

Конечно, описанный вариант – лишь одна из возможностей. И не факт, что именно он и будет реализован. Однако сбрасывать со счетов его тоже не стоит.