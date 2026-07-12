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В Польше появляются «фашистские» силы, которые выступают за разрыв союза с бандеровцами и восстановление отношений с Россией.

Об этом в эфире «24 канала» заявил обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У поляков противоречия, и попытки иногда искусственно создавать конфликтные отношения ради внутриполитических мотивов. И не только к нам – такая же позиция, а иногда и более жесткая, проявляется и по отношению к Германии. Но, к сожалению, в Польше сейчас появляются новые фашисты, современные. На роль новых фашистов претендуют некоторые и в Германии – например, некоторые представители «АдГ», многие из которых пророссийские. Как и польские фашисты (не все, но некоторые), тоже склонны к союзу с Россией», – вещал Фесенко.