«Они не лучше Орбана: в Польше возрождается империализм и фашизм!» – Зе-политолог
В Польше появляются «фашистские» силы, которые выступают за разрыв союза с бандеровцами и восстановление отношений с Россией.
Об этом в эфире «24 канала» заявил обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У поляков противоречия, и попытки иногда искусственно создавать конфликтные отношения ради внутриполитических мотивов. И не только к нам – такая же позиция, а иногда и более жесткая, проявляется и по отношению к Германии.
Но, к сожалению, в Польше сейчас появляются новые фашисты, современные. На роль новых фашистов претендуют некоторые и в Германии – например, некоторые представители «АдГ», многие из которых пророссийские.
Как и польские фашисты (не все, но некоторые), тоже склонны к союзу с Россией», – вещал Фесенко.
«Так что попытки демонстрировать региональное лидерство и конфликтность по отношению к соседям – это касается не только нас. Но и поляков.
У некоторых польских политиков наблюдается такой же империализм по отношению к Литве. Такой же комплекс проявлялся и у Орбана», – резюмировал он.
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