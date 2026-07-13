Русские отравили Линдси Грэма в украинском поезде! – В Израиле требуют вскрытия тушки сенатора-террориста

Анатолий Лапин.  
13.07.2026 09:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Израиль, Политические убийства, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Российские и иранские спецслужбы якобы могли быть причастны к внезапному сердечному приступу у признанного в РФ террористом сенатора Линдси Грэма.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Гур-Арье заявил местный военный эксперт Григорий Тамар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские и иранские спецслужбы якобы могли быть причастны к внезапному сердечному приступу у признанного...

«Я не верю в случайную смерть. Очень любопытно знать результаты вскрытия и будет ли вскрытие, и как быстро его сделать.

Мне кажется, учитывая, что этот человек был в равной степени ненавистен и России, и Ирану, учитывая, что Иран и Российская Федерация – это тесные союзники, учитывая количество агентов российских спецслужб на территории Украины, человек ехал поездом из Украины в Европу – в поезде может происходить все, что угодно.

Я скажу такую вещь – у каждой спецслужбы есть свой профессиональный почерк. Американцы в плане ликвидации очень хороши во всем, что связано с авиакатастрофой, автокатастрофой – это их фишка. У израильтян очень широкий спектр, Моссад в этом отношении – служба №1, но израильтяне хороши во взрывных устройствах. А российские спецслужбы унаследовали от Советского Союза искусство отравления… они хороши в этом были всегда, это очень высококвалифицированный вид силового воздействия.

Если мы говорим про яды, которые могут вызвать симптомы сердечного приступа, то на сегодняшний день судмедэкспертизы в принципе позволяют определить любой яд… Но это не будет обнаружено на уровне обычного лабораторного анализа в обычной больнице – здесь нужна серьезная экспертиза, и насколько захотят американцы докопаться до подлинных причин смерти, мы узнаем по уровню экспертизы. Если экспертиза будет сделана на самом высоком уровне, включая вскрытие, токсикологию тканей, то мы можем докопаться до правды», – заявил Тамар.

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