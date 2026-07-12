Президент Хорватии запретил премьеру и минобороны страны участвовать в разработке самолёта НАТО

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Левоцентристский президент Хорватии Зоран Миланович в очередной раз вступил в жесткую конфронтацию с правоконсервативным премьер-министром Андреем Пленковичем и контролируемым его соратниками министерством обороны.

Причиной стало решение Министерства обороны подключиться к совместному проекту НАТО по разработке военного транспортного самолета Airbus A400M, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как верховный главнокомандующий Миланович запретил правительству участвовать в этом проекте, мотивируя это тем, что прежде чем принимать окончательное решение, необходимо выслушать мнение профессионального сообщества, а оборонная политика не должна определяться политическими веяниями и давлением со стороны союзников по НАТО.

«Создаётся настоящий самолётный монстр, которого Хорватия будет использовать каждую четырнадцатую пятницу месяца с 12 до полудня – то есть никогда. И, конечно же, сюрприз-сюрприз, чей это самолет? Французский, прежде всего. Нашей армии нужно что-то иное», – заявил Миланович.

В ответ Пленкович попробовал оправдаться, заявив, что речь идет не о покупке этого самолета, а лишь ни о чём не обязывающей декларации о намерениях.

В свою очередь, министерство обороны Хорватии обвинило президента в «распространении «ложных сведений и дезинформации», интерпретировав ситуацию так, что тот либо не понимает, что такое декларация о намерениях, либо сознательно представляет её общественности так, как будто решение о покупке самолета уже принято.

Ранее Миланович уже вступил в схватку с кабинетом Пленковича запретив участие хорватских солдат в военном параде в Париже, заявив, что это военно-политическое мероприятие, связанное с так называемой «коалицией желающих» (оказывать военную помощь Украине – ред.), в которую Хорватия не входит. Но правительство тогда выкрутилось, направив в Париж полицейских.

Зоран Миланович стоит на прагматических позициях, считая, что Хорватия не должна принимать даже косвенного участие в конфликте на Украине. Политически он считает себя наследником дела боровшихся с усташами югославских партизан.

Напротив, Андрей Пленкович и его команда с 2014-го года опекают Украину, пытаясь экстраполировать ей собственный опыт уничтожения непризнанной Республики Сербская Краина, и с трудом скрывают симпатии к усташизму.