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Президент США Дональд Трамп мог бы задействовать ЦРУ для разрешения украинского конфликта радикальным образом.

Об этом российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков заявил в книжном центре «Делиб», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совместно с ФСБ, блин, и СВР, а также Главного управления Минобороны РФ вместе с ЦРУ организовать операцию по ликвидации Зеленского и его шайки. Поставить на его место своего человека, который заключит с Россией сепаратный договор на приемлемых условиях для России и возьмет под контроль вот эту Украину. Он мог», – сказал Сивков.

Он считает, что Трамп постоянно дает европейцам себя отговаривать от решительных действий и поэтому не может «выкинуть глобалистов на свалку истории».