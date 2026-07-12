«Блин!»: ФСБ совместно с ЦРУ могли ликвидировать Зеленского

Елена Острякова.  
12.07.2026 17:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 511
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп мог бы задействовать ЦРУ для разрешения украинского конфликта радикальным образом.

Об этом российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков заявил в книжном центре «Делиб»,  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп мог бы задействовать ЦРУ для разрешения украинского конфликта радикальным образом....

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«Совместно с ФСБ, блин, и СВР, а также Главного управления Минобороны РФ вместе с ЦРУ организовать операцию по ликвидации Зеленского и его шайки. Поставить на его место своего человека, который заключит с Россией сепаратный договор на приемлемых условиях для России и возьмет под контроль вот эту Украину. Он мог», – сказал Сивков.

Он считает, что Трамп постоянно дает европейцам себя отговаривать от решительных действий и поэтому не может «выкинуть глобалистов на свалку истории».

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English version :: Читать на английском «Блин!»: ФСБ совместно с ЦРУ могли ликвидировать Зеленского

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