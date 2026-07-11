Оборонный комитет Рады: Лицензия от Трампа – это хорошо, но чем сейчас отстреливаться?
Даже Германия в условиях мирного времени первую партию ракет для «Пэтриот» произведёт «далеко за 28-й год», а отбиваться от русской баллистики надо уже сейчас.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы же должны понимать, что заявления – заявлениями [Трампа о предоставлении лицензии на производство Pac-3 для «Пэтриот»], а реалии совсем другие.
Помните, недавно были заявления Минобороны, и там «перемога», что мы закупили, подписали контракт с Германией на 600 ракет для «Пэтриот». Минобороны говорило, что это наибольший контракт, который подписан.
Однако, если говорить реально, то в Германии это производство как раз открывается, там первые поставки далеко за 28 год, скажем, такие нормальные.
Поэтому мы понимаем, сколько даже Германии, когда их не бомбят, когда у них есть все возможности (Rheinmetall, если не ошибаюсь, будет этим заниматься) больших предприятий – и то какие сроки! А здесь совсем другая обстановка.
Поэтому, конечно, благодарим за эти возможности, однако нужно думать о том, чем мы будем отстреливаться сегодня ночью и завтра, и послезавтра, и в ближайшем будущем. Вот это главное задание сейчас нашего политического руководства – думать об этом, ну и, конечно, развивать свои проекты», – сокрушался Костенко.
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