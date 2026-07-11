В Баку открыто угрожают разжечь сепаратизм в России

Игорь Шкапа.  
11.07.2026 23:54
  (Мск) , Киев
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Азербайджан, Дзен, Кавказ, Провокации, Россия, Русофобия


Баку проводит антироссийские мероприятия, потому что это часть стратегии Азербайджана относительно Кавказа.

Об этом в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом заявил азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Баку проводит антироссийские мероприятия, потому что это часть стратегии Азербайджана относительно Кавказа. Об этом...

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Ведущий обратил внимание, что Азербайджан организовал в городе Шуше, отвоеванном в ходе Второй Карабахской войны, форум, посвященный малым народам Кавказа и имеющий явно выраженную антироссийскую направленность, поинтересовавшись, зачем сейчас «злить РФ и подходить к опасной черте».

«Это, скажем так, определённая стратегия Азербайджана относительно Кавказа, Северного Кавказа в целом. И я понимаю, может, кому-то в Москве это не нравится, но, опять-таки, нам есть, что спросить и за что спросить у Российской Федерации, которая разжигала конфликты на территории Азербайджана», – сказал Гусейнов.

По его словам, против России Баку будет «учитывать свой опыт борьбы с французским колониализмом».

«Если вы знаете, огромную работу Азербайджан провёл в этом направлении. Есть специальная бакинская инициативная группа, которая подняла фактически революционные движения и большие массовые акции в бывших колониях Франции, в Океании, Австралии, Северной Африки. Так что у нас есть опыт, и, наверное, мы этот опыт будем применять и в данном случае», – пригрозил азербайджанец.

У него уточнили, согласована ли эта стратегия с Турцией. Он уверял, будто Турция стремится избегать конфликтных ситуаций с Россией.

«Но, в любом случае есть вопросы, которые Азербайджан иногда координирует с Турцией, иногда координирует с Великобританией, и так далее», – заявил Гусейнов.

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