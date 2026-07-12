Саакашвили русофобствует из-за решётки: «Украинцы не должны уступать!»

Вадим Москаленко.  
12.07.2026 21:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 305
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Находясь в грузинской тюрьме, экс-президент республики и политический аферист Михаил Саакашвили сожалеет, что не успел оборвать все связи между Грузией и Россией.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил сам отбывающий тюремное наказание экс-президент Грузии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Что я считаю ошибкой в своей политике в прошлом? Что я, как Майя Санду, не закрыл российских олигархов, источники их доходов, их перечисления из России и их пропагандистские каналы.

Майя показала, как это можно делать, и победила. В Румынии показали, как это можно делать, и победили. А в Грузии мы были супердемократы», – жаловался Саакашвили.

«Очень похоже на ситуацию на Украине: мы путались под ногами тогда, а украинцы путаются сейчас. Но украинцы точно знают, что не должны уступать, ни в коем случае. И я этим очень горжусь», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском Саакашвили русофобствует из-за решётки: «Украинцы не должны уступать!»

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