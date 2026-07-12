Саакашвили русофобствует из-за решётки: «Украинцы не должны уступать!»
Находясь в грузинской тюрьме, экс-президент республики и политический аферист Михаил Саакашвили сожалеет, что не успел оборвать все связи между Грузией и Россией.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил сам отбывающий тюремное наказание экс-президент Грузии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что я считаю ошибкой в своей политике в прошлом? Что я, как Майя Санду, не закрыл российских олигархов, источники их доходов, их перечисления из России и их пропагандистские каналы.
Майя показала, как это можно делать, и победила. В Румынии показали, как это можно делать, и победили. А в Грузии мы были супердемократы», – жаловался Саакашвили.
«Очень похоже на ситуацию на Украине: мы путались под ногами тогда, а украинцы путаются сейчас. Но украинцы точно знают, что не должны уступать, ни в коем случае. И я этим очень горжусь», – подытожил он.
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