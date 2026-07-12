Львов-ТВ: Ударами по Чебоксарам Трамп продолжает начатое Гитлером в 41-м году

Тарас Стрельцов.  
12.07.2026 16:29
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Дональда Трампа пока ещё не устраивает уровень нефтяного кризиса в России, поэтому он полностью одобряет удары вглубь РФ чужими руками.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский антироссийкий гей-пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональда Трампа пока ещё не устраивает уровень нефтяного кризиса в России, поэтому он полностью...

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«Вы знаете, когда мы били по Чебоксарам, то историки вспомнили, что последние бомбардировки Чебоксар были в 1941 году. А почему? А потому что тогда гитлеровские войска дошли до Москвы, и их самолёты могли там стартовать и лететь бомбить Чебоксары!

А потом, когда они отошли, уже такой возможности не было аж до 2026 года», – вещал Портников.

Он добавил, что Белый дом полностью одобряет атаки вглубь России.

«Пока что мы можем говорить, что тот нефтеперерабатывающий кризис, который есть в России, ещё не дошел до того уровня, который устраивает американского президента. Поэтому его абсолютно устраивают удары вглубь, тем более, когда он не отвечает за эти удары», – сказал русофоб.

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