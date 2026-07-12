Львов-ТВ: Ударами по Чебоксарам Трамп продолжает начатое Гитлером в 41-м году
Дональда Трампа пока ещё не устраивает уровень нефтяного кризиса в России, поэтому он полностью одобряет удары вглубь РФ чужими руками.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский антироссийкий гей-пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы знаете, когда мы били по Чебоксарам, то историки вспомнили, что последние бомбардировки Чебоксар были в 1941 году. А почему? А потому что тогда гитлеровские войска дошли до Москвы, и их самолёты могли там стартовать и лететь бомбить Чебоксары!
А потом, когда они отошли, уже такой возможности не было аж до 2026 года», – вещал Портников.
Он добавил, что Белый дом полностью одобряет атаки вглубь России.
«Пока что мы можем говорить, что тот нефтеперерабатывающий кризис, который есть в России, ещё не дошел до того уровня, который устраивает американского президента. Поэтому его абсолютно устраивают удары вглубь, тем более, когда он не отвечает за эти удары», – сказал русофоб.
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