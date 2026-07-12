Русофоб Навроцкий придумал «аргумент»: сравнил головорезов-бандеровцев с русскими «оккупантами»

Максим Столяров.  
12.07.2026 16:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Польша не забудет о событиях Волынской резни и не смирится с чествованием нацистов на Украине.

Об этом на мероприятии, посвященном 83-й годовщине Волынской резни заявил президент Польши Кароль Навроцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша не забудет о событиях Волынской резни и не смирится с чествованием нацистов на...

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«Мы не согласны забывать о 120 тысячах поляков, женщинах и детях, зверски убитых украинскими националистами. Я хочу напомнить, что смерть 14-летней Ядвиги Романик, с точки зрения того, что она чувствовала, когда её убивали украинские националисты – это то же самое, что переживают сегодня 14-летние украинцы от рук бандитов из РФ.

Чем отличатся эти смерти? Разве смерть вчерашняя чем-то мягче смерти завтрашней, и слёз их семей? Поэтому мы должны говорить, что память о геноциде определяет будущее», – сказал Навроцкий.

«Украинский национализм был злом, и мы неприемлем его символы. Да упокоит Господь души всех жертв Волынской резни. Давайте никогда не путать примирение с забвением, и примирение с амнезией.

Сегодня нам нужны правда и память для лучшего будущего, без символов геноцида в XXI веке», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Русофоб Навроцкий придумал «аргумент»: сравнил головорезов-бандеровцев с русскими «оккупантами»

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