Русофоб Навроцкий придумал «аргумент»: сравнил головорезов-бандеровцев с русскими «оккупантами»
Польша не забудет о событиях Волынской резни и не смирится с чествованием нацистов на Украине.
Об этом на мероприятии, посвященном 83-й годовщине Волынской резни заявил президент Польши Кароль Навроцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не согласны забывать о 120 тысячах поляков, женщинах и детях, зверски убитых украинскими националистами. Я хочу напомнить, что смерть 14-летней Ядвиги Романик, с точки зрения того, что она чувствовала, когда её убивали украинские националисты – это то же самое, что переживают сегодня 14-летние украинцы от рук бандитов из РФ.
Чем отличатся эти смерти? Разве смерть вчерашняя чем-то мягче смерти завтрашней, и слёз их семей? Поэтому мы должны говорить, что память о геноциде определяет будущее», – сказал Навроцкий.
«Украинский национализм был злом, и мы неприемлем его символы. Да упокоит Господь души всех жертв Волынской резни. Давайте никогда не путать примирение с забвением, и примирение с амнезией.
Сегодня нам нужны правда и память для лучшего будущего, без символов геноцида в XXI веке», – добавил он.
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