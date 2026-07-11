Найдено противоядие против килл-зон ВСУ. На днях падёт Лиман
В сравнении с освобождением Красноармейска и Димитрова, взятие Константиновки демонстрирует то, что российское командование постоянно осваивает и меняет взятую на вооружение тактику инфильтрации малых групп.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Внушительные цифры, которые огласило российское командование, количество выкопанных траншей, многие километры инженерных сооружений – соответствуют действительности. Константиновка была превращена в настоящую «фортецю».
Это были не просто бои в застройке, а сложная операция. Константиновка значительно больше [Покровска и Мирнограда], это крупный промышленный центр. У Константиновки был гораздо короче последний подготовительный период, в Покровске всё медленно развивалось. Конечно, тактику осваивают и меняют.
Здесь использовали прежние наработки – канализационные сети, они просто десятки километров в Константиновке, и была ещё и подземная война. И среди занятых сооружений есть подземные заглублённые пункты управления, связи, там всё выстроено всерьёз», – сказал Ширяев.
Однако он добавил, что сам город значительно пострадал от боёв.
«Потому что тактика инфильтрации малых групп, накопления, резкого захвата сочетается с непрерывной поддержкой авиации, использование планирующих авиабомб. Это единственное средство, которое позволяет прямо двигаться внутри городов. Если бы не преимущество России в артиллерии и авиации, то вся эта идея украинской килл-зоны – она бы сработала.
Но сейчас российская армия реально может двигаться и продемонстрировала это. Но, поскольку это всё очень неспеша, наконец объявили о взятии Константиновки, которое и так уже все ждали. Не сегодня-завтра Лиман возьмут», – считает эксперт.
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