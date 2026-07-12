Белоруссию после Лукашенко ждет судьба Армении – прогноз
От России зависит, какой будет власть в Белоруссии после ухода нынешнего президента страны Александра Лукашенко.
Об этом беглый белорусский политолог Артем Шрайбман заявил в интервью российскому эмигрантскому ютуб-каналу «Страна и мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многое будет зависеть от того, в какой форме будет Россия на момент транзита в Беларуси. Мало кто сомневается, что транзит будет так или иначе связан с состоянием здоровья Лукашенко.
И вот здесь возникает вопрос. Мы говорим о России сильной и способной проецировать свою силу на соседей. Или России формата 89-91 года, когда все ее сателлиты внезапно разбежались», – сказал Шрабман.
При этом он считает, что любой преемник «будет вынужден вести политику по демонтажу наследия позднего Лукашенко», налаживая контакты с ЕС, но при этом разорвать связи с Россией не сможет.
«Скорее всего, после Лукашенко нас ждет некоторая рекалибровка в обратную сторону. Она вряд ли будет радикальной.
В Беларуси довольно сильны пророссийские настроения. Не в смысле желания слиться с Россией, а в смысле нежелания строить барьеры и ставить границы экономические и в контактах между людьми.
Этот процесс не будет быстрым и не пойдет по украинскому или грузинскому сценарию. Разрыва связей, учитывая их глубину, я бы не ожидал при любой власти. Если каким-то образом после Лукашенко к власти придут демократические силы, даже они вынуждены будут считаться с той очень плотной тканью зависимости, которая есть между двумя странами.
Я бы ожидал чего-то похожего на сегодняшнюю Армению, страну, которая остается в большинстве союзов с Россией», – заключил Шрайбман.
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