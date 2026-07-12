Белоруссию после Лукашенко ждет судьба Армении – прогноз

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От России зависит, какой будет власть в Белоруссии после ухода нынешнего президента страны Александра Лукашенко.

Об этом беглый белорусский политолог Артем Шрайбман заявил в интервью российскому эмигрантскому ютуб-каналу «Страна и мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многое будет зависеть от того, в какой форме будет Россия на момент транзита в Беларуси. Мало кто сомневается, что транзит будет так или иначе связан с состоянием здоровья Лукашенко. И вот здесь возникает вопрос. Мы говорим о России сильной и способной проецировать свою силу на соседей. Или России формата 89-91 года, когда все ее сателлиты внезапно разбежались», – сказал Шрабман.

При этом он считает, что любой преемник «будет вынужден вести политику по демонтажу наследия позднего Лукашенко», налаживая контакты с ЕС, но при этом разорвать связи с Россией не сможет.