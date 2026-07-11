В ближайшие месяцы увидим псевдо-украинскую баллистику – Ширяев

По Чебоксарам и Волгограду летели ракеты, использующие систему наведения французского ВПК.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в Европе, в Америке в меньшей степени, идёт многообразный процесс – «стратегический план передачи технологий». Чтобы не входить в конфликт, который может закончиться ядерной войной, западные страны не могут предоставлять украинцам настоящее мощное оружие, которое бьёт на большие расстояния и способно наносить ущерб стратегическим объектам. План включает в себя передачу технологий строительства этих вооружений самим украинцам на территории Европы в рамках совместных украинско-европейских предприятий.

Я тебе не могу дать ракету «Томагавк», а давай я тебе передам систему управления, двигатель, расскажу, как оно устроено, ты сам построй что-то такое. На днях стало известно, что ракета «Фламинго» использует систему наведения французской знаменитой военно-промышленной группы Safran. Это очень серьёзный партнёр. Ничего украинские инженеры не могут этому противопоставить, такого и близко нет, это самые настоящие высокоточные системы, которые используются в тех же «SCALP», – рассказал Ширяев.