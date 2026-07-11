В ближайшие месяцы увидим псевдо-украинскую баллистику – Ширяев
По Чебоксарам и Волгограду летели ракеты, использующие систему наведения французского ВПК.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас в Европе, в Америке в меньшей степени, идёт многообразный процесс – «стратегический план передачи технологий». Чтобы не входить в конфликт, который может закончиться ядерной войной, западные страны не могут предоставлять украинцам настоящее мощное оружие, которое бьёт на большие расстояния и способно наносить ущерб стратегическим объектам. План включает в себя передачу технологий строительства этих вооружений самим украинцам на территории Европы в рамках совместных украинско-европейских предприятий.
Я тебе не могу дать ракету «Томагавк», а давай я тебе передам систему управления, двигатель, расскажу, как оно устроено, ты сам построй что-то такое. На днях стало известно, что ракета «Фламинго» использует систему наведения французской знаменитой военно-промышленной группы Safran. Это очень серьёзный партнёр. Ничего украинские инженеры не могут этому противопоставить, такого и близко нет, это самые настоящие высокоточные системы, которые используются в тех же «SCALP», – рассказал Ширяев.
«И таких утечек становится всё больше и больше, и вот уже и Трамп лицензию даёт, и совершаются такие заходы, как бы украинцам технологии передать на производство твердотоплевных двигателей – всё это якобы украинские инженеры «сами».
На самом деле, вот, узнали, что ракета, которая уже давно летает и даже попадает куда-то в Чебоксары или в Волгоград, использует систему наведения французского ВПК. Думаю, в ближайшие месяцы мы увидим ещё и «украинскую» баллистику – что-то типа комплекса «Искандер». На самом деле, полностью построенную на европейских технологиях», – добавил эксперт.
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