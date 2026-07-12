«Мы очень близки к этой черте» – в Киеве ждут анти-украинских погромов в Польше

Вадим Москаленко.  
12.07.2026 18:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 239
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Польские политики, которые критикуют Украину и поднимают тему Волынской резни, провоцируют начало антиукраинских погромов.

Об этом в эфире «24 канала» заявил обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские политики, которые критикуют Украину и поднимают тему Волынской резни, провоцируют начало антиукраинских погромов....

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«Будет ещё одна проблема. Я уже слышу от разных людей, что нужно опасаться погромов по отношениям к украинцам. Вот, в чём проблема», – сказал Фесенко.

«Я прекрасно понимаю, что мы очень близки к этой черте», – добавил ведущий.

«Да. И это прямая ответственность польских политиков и польского государства. И надо им об этом напоминать открытым текстом: когда они начинают заигрываться, то провоцируют насилие на уровне межличностных отношений.

Этого нужно избегать, потому что это будет огромный позор на всю Европу для Польши, что отмываться придётся очень долго», – подытожил пособник укро-нацистов.

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English version :: Читать на английском «Мы очень близки к этой черте» – в Киеве ждут анти-украинских погромов в Польше

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