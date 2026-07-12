«Это военное преступление: нас ждёт повторение трагедии в Вишнёвом» – украинский политолог
Украинское командование прячет военные объекты в городах.
Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несколько месяцев назад, рядом [со складом] уже был прилет. Но никто не почесался. Тем более, туда накануне пришло 9 вагонов с боеприпасами. Ну не будем гадать, что там было.
Но, тем не менее, пять улиц разрушено. Даже выжжено буквально. Знаете, я еще молодым человеком видел последствия взрыва минно-торпедного склада Северного флота – врагу не пожелаешь. Стеклить пришлось весь Североморск.
И кто за это ответит? «Укроборонпром» – это же не частная лавка. Это государственная компания. Любимый президентский бизнес ещё с Кучмы. Поэтому спрос с государства… Но уже пошел такой футбол ответственности, типа это не мы, это «Укроборонпром», – возмущен Золотарев.
«Если это делать сознательно, в расчете на то, что гражданское население будут живым щитом, то это военное преступление с точки зрения международного права.
Погибли люди, лишились имущества. Многие остались просто без крова и без средств к существованию. Об этом надо думать. И думать о том, чтобы подобные объекты находились подальше от жилых домов, поскольку боюсь, что Вишневая может оказаться не единственным такого рода прецедентом.
Вспомните, сколько раз прилетала по заводу Артема, а прилетало по окружающим этот завод домам», – предупредил он.
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