«Это военное преступление: нас ждёт повторение трагедии в Вишнёвом» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
12.07.2026 20:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинское командование прячет военные объекты в городах.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование прячет военные объекты в городах. Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил...

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«Несколько месяцев назад, рядом [со складом] уже был прилет. Но никто не почесался. Тем более, туда накануне пришло 9 вагонов с боеприпасами. Ну не будем гадать, что там было.

Но, тем не менее, пять улиц разрушено. Даже выжжено буквально. Знаете, я еще молодым человеком видел последствия взрыва минно-торпедного склада Северного флота – врагу не пожелаешь. Стеклить пришлось весь Североморск.

И кто за это ответит? «Укроборонпром» – это же не частная лавка. Это государственная компания. Любимый президентский бизнес ещё с Кучмы. Поэтому спрос с государства… Но уже пошел такой футбол ответственности, типа это не мы, это «Укроборонпром», – возмущен Золотарев.

«Если это делать сознательно, в расчете на то, что гражданское население будут живым щитом, то это военное преступление с точки зрения международного права.

Погибли люди, лишились имущества. Многие остались просто без крова и без средств к существованию. Об этом надо думать. И думать о том, чтобы подобные объекты находились подальше от жилых домов, поскольку боюсь, что Вишневая может оказаться не единственным такого рода прецедентом.

Вспомните, сколько раз прилетала по заводу Артема, а прилетало по окружающим этот завод домам», – предупредил он.

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