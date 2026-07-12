Украинское командование прячет военные объекты в городах.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько месяцев назад, рядом [со складом] уже был прилет. Но никто не почесался. Тем более, туда накануне пришло 9 вагонов с боеприпасами. Ну не будем гадать, что там было.

Но, тем не менее, пять улиц разрушено. Даже выжжено буквально. Знаете, я еще молодым человеком видел последствия взрыва минно-торпедного склада Северного флота – врагу не пожелаешь. Стеклить пришлось весь Североморск.

И кто за это ответит? «Укроборонпром» – это же не частная лавка. Это государственная компания. Любимый президентский бизнес ещё с Кучмы. Поэтому спрос с государства… Но уже пошел такой футбол ответственности, типа это не мы, это «Укроборонпром», – возмущен Золотарев.