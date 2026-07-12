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Только трагические события вроде начала полномасштабной войны заставят поляков забыть о преступлениях украинских националистов.

Об этом в эфире «24 канала» заявил обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поляки делают это [поднимают тему Волынской резни] специально, чтобы сделать плохо украинцам. Это историческая рана, которая используется современными политиками. Любые такие заявления и решения поляки воспринимают как антипольские, а мы – как антиукраинские. И возникает цепная реакция. В ближайшее время это точно не прекратится. Главное – не принимать участие в этой цепной реакции, чтобы было меньше ответов с нашей стороны. Кроме ситуаций, когда идет речь о прямом нарушении украинских интересов», – рассуждал Фесенко.