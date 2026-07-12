Зе-политолог: «В Польше обязательно должна случиться трагедия»
Только трагические события вроде начала полномасштабной войны заставят поляков забыть о преступлениях украинских националистов.
Об этом в эфире «24 канала» заявил обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поляки делают это [поднимают тему Волынской резни] специально, чтобы сделать плохо украинцам. Это историческая рана, которая используется современными политиками. Любые такие заявления и решения поляки воспринимают как антипольские, а мы – как антиукраинские. И возникает цепная реакция.
В ближайшее время это точно не прекратится. Главное – не принимать участие в этой цепной реакции, чтобы было меньше ответов с нашей стороны. Кроме ситуаций, когда идет речь о прямом нарушении украинских интересов», – рассуждал Фесенко.
«Это приносит политические дивиденды, влияет на рейтинги, поэтому останется мотивирующим фактором. И это далеко не финал, будет продолжение. И кульминация будет осенью следующего года, когда в Польше начнутся парламентские выборы.
И тема Волыни, критика Украины точно будет использоваться как фактор предвыборной кампании.
Ситуацию могут изменить только трагические обстоятельства. Ситуация, которая заставит поляков изменить отношение к Украине и сотрудничать с нами. Трагические обстоятельства, как были у нас в 22 году. Если война придёт к ним, тогда они поймут, где главный враг. И изменится отношение к нам», – добавил он.
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