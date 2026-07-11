Тарасюк: «Еще при Ельцине я понял, что будем воевать с Россией»

Игорь Шкапа.  
11.07.2026 16:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Война против России была неизбежна сразу после объявления Украиной «незалежности» в 1991 году.

Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил экс-министр иностранных дел Украины, бывший инструктор отдела внешних связей ЦК Компартии УССР Борис Тарасюк, отвечая на вопрос, можно ли было избежать войны с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Война против России была неизбежна сразу после объявления Украиной «незалежности» в 1991 году. Об...

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«Сразу после акта провозглашения независимости 24 августа 91-го года из России, из Кремля прозвучали предупреждение, что, если Украина объявила независимость, то, это не означает, что Украина может остаться в тех границах, в которых она существовала как Украинская ССР. Эти границы были закреплены, и позже в 97-м году в договоре Украина-Россия было подтверждено. Но это было предупреждение, прозвучавшее из уст тогдашнего спикера Ельцина, если я не ошибаюсь, Вощанова», – сказал Тарасюк.

Впрочем, он признает, что в дальнейшем такого рода заявлений не было, но «это был первый сигнал».

Экс-министр похвастался свои ответом зарубежным журналистам, когда его попросили назвать три вещи, которые необходимо сделать с РФ.

«Я говорил: «Первое – не верьте России. Второе – не верьте России. И третье – не верьте России». Кстати, за мной закрепили некоторые российские экстремисты, политики статус русофоба. И, собственно, одно из первых решений по Украине Путина было давление на Кучму с целью увольнения меня с должности министра, что фактически и вышло», – заявил Тарасюк.

Заявление, о котором упоминает Тарасюк, в СМИ получило название «ультиматум Вощанова».

В тексте указывалось, что после объявления рядом республик независимости появилась проблема границ, «неурегулированность которой возможна и допустима только при наличии закрепленных соответствующим договором союзнических отношений».

«В случае их прекращения РСФСР оставляет за собой право поставить вопрос о пересмотре границ. Сказанное относится ко всем сопредельным республикам, за исключением трех прибалтийских (Латвийской, Литовской, Эстонской), государственная независимость которых уже признана Россией, чем подтверждена решенность территориальной проблемы в двусторонних отношениях», – говорилось там.

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English version :: Читать на английском Тарасюк: «Еще при Ельцине я понял, что будем воевать с Россией»

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