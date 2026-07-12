Нацист Стерненко запугивает крымчан: «Бегите с полуострова!»
Украина не обращала и не станет обращать внимания на жертвы среди гражданских во время налётов на Крым и другие территории.
Об этом на канале «Общественное новости» заявил советник Зеленского по дронам, нацист и убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы не может разделить, чтобы электроэнергию или топливо не получала только оккупационная армия, а не украинцы, которые остались верными своей стране.
Поэтому я рекомендую жителям полуострова, а также Херсонщины, Запорожской области и других временно оккупированных территорий, при возможности покинуть эти территории», – сказал Стерненко.
«Если такой возможности нет – отнеситесь с пониманием к тому, что делают ВСУ, поскольку это необходимо для истощения нашего противника, и надеюсь, возвращения этих территорий под контроль украинского правительства.
На данный момент Крым находится под постоянным огневым контролем дронов ВСУ. И дальше это влияние будет только расти», – добавил он.
English version :: Читать на английском Нацист Стерненко запугивает крымчан: «Бегите с полуострова!»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: