Нацист Стерненко запугивает крымчан: «Бегите с полуострова!»

Вадим Москаленко.  
12.07.2026 21:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина не обращала и не станет обращать внимания на жертвы среди гражданских во время налётов на Крым и другие территории.

Об этом на канале «Общественное новости» заявил советник Зеленского по дронам, нацист и убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не обращала и не станет обращать внимания на жертвы среди гражданских во время...

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«Мы не может разделить, чтобы электроэнергию или топливо не получала только оккупационная армия, а не украинцы, которые остались верными своей стране.

Поэтому я рекомендую жителям полуострова, а также Херсонщины, Запорожской области и других временно оккупированных территорий, при возможности покинуть эти территории», – сказал Стерненко.

«Если такой возможности нет – отнеситесь с пониманием к тому, что делают ВСУ, поскольку это необходимо для истощения нашего противника, и надеюсь, возвращения этих территорий под контроль украинского правительства.

На данный момент Крым находится под постоянным огневым контролем дронов ВСУ. И дальше это влияние будет только расти», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Нацист Стерненко запугивает крымчан: «Бегите с полуострова!»

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