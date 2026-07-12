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Украина не обращала и не станет обращать внимания на жертвы среди гражданских во время налётов на Крым и другие территории.

Об этом на канале «Общественное новости» заявил советник Зеленского по дронам, нацист и убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не может разделить, чтобы электроэнергию или топливо не получала только оккупационная армия, а не украинцы, которые остались верными своей стране. Поэтому я рекомендую жителям полуострова, а также Херсонщины, Запорожской области и других временно оккупированных территорий, при возможности покинуть эти территории», – сказал Стерненко.