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Россия продемонстрировала, что ее экономика работает даже в условиях масштабных санкций Запада.

Об этом в беседе с подкастером Домиником Пресселом заявил Шон Висвессер, бывший офицер ЦРУ с почти 30-летним стажем, специализировавшийся на России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам отставного ЦРУшника, Иран может многому научится у России.

«Иран учится, к сожалению, и нам нужно обратить на это внимание. Иран, вероятно, видит, что Россия оказалась весьма стойкой. Русские сумели пережить санкции, сделав свою экономику в огромной степени зависимой от Китая. Они приспособились и научились обходить санкции. Они добились больших успехов, в том числе благодаря транзиту товаров через страны Центральной Азии, которые не слишком усердно занимаются соблюдением санкционного режима», – сказал гость эфира.

Кроме того, он, пусть и с использованием пропагандистских антироссийских клише, ЦРУшник фактически признает, что в России нет внутренней нестабильности.