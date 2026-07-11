Отставной ЦРУшник скрежещет зубами: «Россия оказалась весьма стойкой»

Игорь Шкапа.  
11.07.2026 22:31
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Русофобия, США, ЦРУ


Россия продемонстрировала, что ее экономика работает даже в условиях масштабных санкций Запада.

Об этом в беседе с подкастером Домиником Пресселом заявил Шон Висвессер, бывший офицер ЦРУ с почти 30-летним стажем, специализировавшийся на России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия продемонстрировала, что ее экономика работает даже в условиях масштабных санкций Запада. Об этом...

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По словам отставного ЦРУшника, Иран может многому научится у России.

«Иран учится, к сожалению, и нам нужно обратить на это внимание. Иран, вероятно, видит, что Россия оказалась весьма стойкой. Русские сумели пережить санкции, сделав свою экономику в огромной степени зависимой от Китая. Они приспособились и научились обходить санкции. Они добились больших успехов, в том числе благодаря транзиту товаров через страны Центральной Азии, которые  не слишком усердно занимаются соблюдением санкционного режима», – сказал гость эфира.

Кроме того, он, пусть и с использованием пропагандистских антироссийских клише, ЦРУшник фактически признает, что в России нет внутренней нестабильности.

«И что еще мы видим? Усиление контроля со стороны силовых структур в военное время. Полагаю, именно это Иран и перенимает, глядя на Россию. Ведь они усилили контроль над русским народом за те четыре года, что идет война. К сожалению, они искоренили довольно успешно любое инакомыслие в интересах Путина», – печалится Висвессер о зачистке прозападных либералов-иноагентов.

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English version :: Читать на английском Отставной ЦРУшник скрежещет зубами: «Россия оказалась весьма стойкой»

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