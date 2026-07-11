Укро-телегей: «Русские не будут брать Львов – они сотрут его с лица земли»

Тарас Стрельцов.  
11.07.2026 22:24
  (Мск) , Львов
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Галичина, Дзен, Львов, Русофобия, Украина


Говорить о выборах на Украине очень преждевременно – ещё не ясно, сохранится ли украинское государство на карте мира, чтобы их проводить.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский антироссийкий гей-пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Говорить о выборах на Украине очень преждевременно – ещё не ясно, сохранится ли украинское...

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«Поверьте мне, президент РФ исполнен чётким желанием продолжать войну, разрушать и оккупировать украинские города, и у него нет за эти 4,5 года даже мысли об окончании войны без исчезновения украинского государства... Я могу рассказать, что будет дальше.

Если не будет нормальной обороны, это не значит, что всё будет захвачено. Я не буду говорить львовянам, что Львов захватят российские войска. Российские войска подойдут на достаточное расстояние, просто чтобы долетала баллистика, а не только «Кинжалы», жизнь изменится – Львов просто разрушат. …

Я уверен, что это будет происходить ближайшие месяцы. Вопрос разрушения украинских больших городов, с созданием демографического кризиса на Украине и в Европе – это одно из важных заданий РФ на следующие несколько лет войны», – стращал западенцев Портников.

«Чтобы украинская нация вообще выжила в этой войне – а я в отличие от политиков всегда говорю, что это не такие большие шансы, как кажется, – и для того, чтобы украинское государство сохранилось на карте мира, – а это не такие большие шансы, как кажется, – нужно думать не о выборах. Которые ещё непонятно на каких территориях и с каким населением состоятся.

Нужно думать о том, как уничтожить военный потенциал РФ и её экономический потенциал, и каким образом иметь сильную армию, которая остановила бы российскую армию», – агитировал гей-русофоб.

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