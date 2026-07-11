Говорить о выборах на Украине очень преждевременно – ещё не ясно, сохранится ли украинское государство на карте мира, чтобы их проводить.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский антироссийкий гей-пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поверьте мне, президент РФ исполнен чётким желанием продолжать войну, разрушать и оккупировать украинские города, и у него нет за эти 4,5 года даже мысли об окончании войны без исчезновения украинского государства... Я могу рассказать, что будет дальше. Если не будет нормальной обороны, это не значит, что всё будет захвачено. Я не буду говорить львовянам, что Львов захватят российские войска. Российские войска подойдут на достаточное расстояние, просто чтобы долетала баллистика, а не только «Кинжалы», жизнь изменится – Львов просто разрушат. … Я уверен, что это будет происходить ближайшие месяцы. Вопрос разрушения украинских больших городов, с созданием демографического кризиса на Украине и в Европе – это одно из важных заданий РФ на следующие несколько лет войны», – стращал западенцев Портников.