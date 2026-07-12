Кедми надеется, что Россия услышит наконец Трампа и Рубио

Елена Острякова.  
12.07.2026 17:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Россия должна резко эскалировать боевые действия на Украине после обещания президента США Дональда Трампа дать Киеву лицензию на производство ракет ПВО «Патриот».

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед.инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна резко эскалировать боевые действия на Украине после обещания президента США Дональда Трампа...

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«Если Трамп дает Украине лицензию на производство ракет «Патриот», пусть он не обижается, если Россия будет на это реагировать. Если Россия будет реагировать. Устно или практически. Практически Трамп и Рубио сформулировали основной принцип: если вы хотите чего-то добиться в переговорах, примените силу. Я надеюсь, что Россия это услышала», – сказал Кедми.

Он считает, выйти на переговоры, которые ее устроят, Россия сможет только после того, как нанесет значительно больший ущерб Украине.

«Сломать систему ПРО и ПВО, обнулив ракеты «Патриот», которые может использовать Украина. А после этого перейти к более серьезным атакам на украинские военные и стратегические структуры», – предложил Кедми.

Он считает, что о наличии стратегии у России можно будет судить по географии освобожденных регионов.

«Если Россия остановится и перейдет к переговорам после освобождения Донецкой области, это тактика, которую Россия вдруг возвела в стратегию. Если на этом боевые действия не остановятся, значит, все-таки у России есть какая-то стратегия», – сказал Кедми.

Он оценивает, что силы для эскалации у России есть, но она их не применяет и ограничивает боевые действия, исходя не из военной целесообразности, что провоцирует Запад повышать ставки.

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