Кедми надеется, что Россия услышит наконец Трампа и Рубио
Россия должна резко эскалировать боевые действия на Украине после обещания президента США Дональда Трампа дать Киеву лицензию на производство ракет ПВО «Патриот».
Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед.инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Трамп дает Украине лицензию на производство ракет «Патриот», пусть он не обижается, если Россия будет на это реагировать. Если Россия будет реагировать. Устно или практически. Практически Трамп и Рубио сформулировали основной принцип: если вы хотите чего-то добиться в переговорах, примените силу. Я надеюсь, что Россия это услышала», – сказал Кедми.
Он считает, выйти на переговоры, которые ее устроят, Россия сможет только после того, как нанесет значительно больший ущерб Украине.
«Сломать систему ПРО и ПВО, обнулив ракеты «Патриот», которые может использовать Украина. А после этого перейти к более серьезным атакам на украинские военные и стратегические структуры», – предложил Кедми.
Он считает, что о наличии стратегии у России можно будет судить по географии освобожденных регионов.
«Если Россия остановится и перейдет к переговорам после освобождения Донецкой области, это тактика, которую Россия вдруг возвела в стратегию. Если на этом боевые действия не остановятся, значит, все-таки у России есть какая-то стратегия», – сказал Кедми.
Он оценивает, что силы для эскалации у России есть, но она их не применяет и ограничивает боевые действия, исходя не из военной целесообразности, что провоцирует Запад повышать ставки.
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