Украина со смертью сенатора-террориста Линдси Грэма потеряла самого влиятельного лоббиста в Сенате США.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил американский политолог и публицист Леон Вайнштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вайнштейна внезапная кончина сенатора вызывает ряд вопросов, особенно учитывая, что произошла она после визита на Украину. Вайнштейн считает, что смерть Грэма была выгодна нескольким политическим лагерям одновременно:

«Сенатор Линси Грэм летит в зону боевых действий, встречается с Зеленским, объявляет о новом санкционном пакете против России, и буквально через день его сердце останавливается, причём без каких-либо подробностей о причине. От чего сенатор умер, нам не рассказывают, что тоже вызывает болезненный, повышенный интерес.

Смерть Грэма объективно выгодна и противникам Украины, и Демократической партии, которая теряет одного из самых неудобных республиканцев, умевшего договариваться через партийные баррикады. Его называли последним великим ястребом на Капитолийском холме… Взгляды Грема были откровенно воинственными. Он годами говорил о необходимости бомбить, побеждать, применять силу: Иран, Россия, любой противник Америки.

Уход Грэма — это утрата не просто голоса за помощь Украине, а утрата редкого политического типажа человека, способного оставаться убеждённым ястребом и одновременно строить мосты через партийные баррикады в эпоху, когда компромисс в Вашингтоне стал почти ругательным словом», – заявил Вайнштейн.