«Видел я эту ракету. Простая как три рубля. Дайте в долг» – Украина потребует отдать ей «Пэтриоты»

Елена Острякова.  
12.07.2026 17:20
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Украина собирается упрашивать разные страны дать ей ракеты ПВО «Пэтриот» в долг.

Об этом советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескреснов заявил в эфире телеканала «Мы Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина собирается упрашивать разные страны дать ей ракеты ПВО «Пэтриот» в долг. Об этом...

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«Если мы будем производить эти ракеты, я надеюсь, что многие страны могут дать нам их сборку. Если они будут понимать, что мы производим, лицензия есть, и вопрос только во времени.

Это может стать темой переговоров нашего правительства с другими странами: дайте нам ракету в долг, а мы отдадим чуточку позднее», – сказал Бескреснов.

Он выразил уверенность в том, что при помощи западных консультантов украинцы смогут осилить сборку крупных узлов ракет.

«Я много раз разбирал «Пэтриот», я видел, что там внутри, и могу сказать, что наши производители смогут на 100% построить линию, чтобы собирать «Пэтриот».

Ничего там фантастического нет. У нас достаточно специалистов и производств. Но мы говорим про крупноузловую сборку. Мы не говорим, что будем какие-то платы делать… У нас будут работать консультанты, которые покажут что делать», – рассуждал Бескреснов.

Однако пока Украина ждет решений Конгресса и Сената США о выдаче ей лицензии на производство «Пэтриотов». Но даже после того и если лицензия будет получена, украинским производителям придется ждать комплектующие до года. Такого срока требует, например, кристаллизация горючего. Радиолокационную станцию для «Патриот» производит компания «Боинг». Квота производства всего 700 единиц в год.

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