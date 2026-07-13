Налёт ВСУ на Москву. Есть погибшие. МОГи не справляются

Михаил Рябов.  
13.07.2026 09:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Бандеровцы при поддержке НАТО продолжают стратегию «переноса войны на территорию России» – в результате ночного налёта в Подмосковье есть трое погибших, разрушения и раненые, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Столичный мэр Сергей Собянин уточнил, что это была одна из самых масштабных атак за последнее время – «с 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве».

Бандеровцы при поддержке НАТО продолжают стратегию «переноса войны на территорию России» – в результате...

ВСУ пока не хватает дронов, чтобы прорваться непосредственно к столице, вокруг которой выстроена считающаяся одной из сильнейших ПВО. Зато из регионов приходят сообщения о поражении очередной нефтебазы – это произошло в Ставропольском крае.

Комментаторы указывают, что МОГ (мобильные огневые группы), которые начали внедряться в авральном порядке, не могут обеспечить надежную защиту.

«Борьба с дронами должна вестись автоматическими системами и другими дронами. Когда для борьбы с дронами используют людей, это свидетельствует о разных технологических укладах сторон», – пишет волонтёр Алексей Живов.

Подробности приводит руководитель севастопольского центра подготовки БПЛА Дмитрий Усков.

«Любой массовый налет в любом количестве целей прекрасно разматывает экипаж боевой машины «Панцирь».  Главное, в этой истории чтобы самих «Панцирей» было в достатке, ракет у них было в достатке, и прикрывал их дивизион С400 от тяжелого. Любой налет заканчивается за пару минут, когда «Панцирь» полный. Любой!».

По мнению Ускова, «МОГи в отличие от Панцирей – лотерея». Причем, одной из причин является комплектование огневых групп неподготовленными людьми – ради отчёта.

«У нас все же появилось оружие последнего шанса – МОГ.  Почему последнего? Потому, что это уже дистанция визуального контакта на скоростях 200км/ч – 40-50 метров в секунду. То есть, за ту секунду, что вы думали, и еще за ту, что сводили целик с мушкой, беспилотник преодолел два раза по 50 метров. Моргнул – и он ближе на 50 метров!

А дистанции эффективного поражения начинаются от 500 метров, какие бы сказки мне кто не рассказывал. Итого у вас 8-10 секунд максимум с того момента пока он стал теоретически(!) в зоне поражения вашего стрелкового комплекса до момента пролета над вами, когда хорошо бы в него не стрелять.

И это прекрасно, если он летит не в вас. А если говорить по уму, то допускать его на дистанцию ближе 200 метров – это смертельна опасность. Итого у вас реально есть 300 метров для поражения – 5-6 секунд», – пишет военный.

Севастопольский общественник Всеволод Радченко приводит свидетельство бойцов, задействованных на МОГе.

«Только сбили мы «Лютый», собираемся менять локацию, как начал пищать дрон-детектор – сигнал приближается, а дрона не видно. Прежде, чем мы сбили «Лютого», он успел сбросить и навести на нас FPV… – Я увидел его, когда до него оставалось 30 метров, отстреливаться уже нет времени, врассыпную, отбегаю в лесопосадку – падаю куда-то в кусты, закрываю глаза… «Бабах» где-то в нескольких метрах дальше – дрон промахнулся и влетел в дерево. Повезло», – рассказал военный.

По его словам, подобные случаи в Крыму в «последнее время часто» – «к сожалению, есть потери среди коллег».

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