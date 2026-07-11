ВС РФ забирают Купянск назад, ВСУ пятятся

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Вынужденная перебросить резервы на север Харьковской области группировка ВСУ под давлением ВС РФ постепенно оставляет Купянск и покидает плацдармы в его окрестностях.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Купянске группировка войск «Запад» продолжает активные боевые действия в большом районе купянского узла. Могу констатировать, что на этой неделе практически исчез плацдарм ВСУ на восточном берегу Оскола. Никаких окружений я не вижу, просто украинцы, видимо, не имея сил сопротивляться на плацдарме, вышли за Оскол, и плацдарм схлопнулся. Между Купянском-Узловым и Ковшаровкой тоже здорово похудел этот плацдарм, но он остаётся. И движения есть на западном берегу Оскола, в самих городских кварталах Купянска. Туда возвращается российская армия», – сказал Ширяев.

«Всё больше и больше сверхмалых групп начинает туда проникать, то есть забирают всё назад. И особого сопротивления, таких боёв отчаянных, которые были зимой, их нет. Совершенно очевидно, что украинский генерал Драпатый вынужден был оттуда снимать резервы и перебрасывать на север. Это прямое следствие. Отступление из Купянска началось уже не первую неделю, оно идёт планомерно, это не бегство, они потихоньку пятятся», – добавил эксперт.

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