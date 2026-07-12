ТЦК подводят украинское государство к гибели – киевский политолог

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Украинская верхушка и ТЦК уже открыто демонстрируют, что им плевать на базовые права своего населения.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недели не проходит, чтобы из какого-то ТЦК не выносили труп мобилизованного. Это же есть, и где здесь государство? Понятно, что опасаются деморализовать ТЦКшников: мол, плюнем на все, и не будем никого ловить. Но это же убивает государство. Это демонстрация того, что законы для всех разные, что никаких прав у вас нет, и что с вами захотим, то и сделаем. Сегодня построили и заставили кричать «слава ТЦК», завтра наденете фанерные таблички, как 90 лет тому назад, и до ближайшей вербы», – сказал Золотарев.