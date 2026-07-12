ТЦК подводят украинское государство к гибели – киевский политолог
Украинская верхушка и ТЦК уже открыто демонстрируют, что им плевать на базовые права своего населения.
Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недели не проходит, чтобы из какого-то ТЦК не выносили труп мобилизованного. Это же есть, и где здесь государство? Понятно, что опасаются деморализовать ТЦКшников: мол, плюнем на все, и не будем никого ловить.
Но это же убивает государство. Это демонстрация того, что законы для всех разные, что никаких прав у вас нет, и что с вами захотим, то и сделаем.
Сегодня построили и заставили кричать «слава ТЦК», завтра наденете фанерные таблички, как 90 лет тому назад, и до ближайшей вербы», – сказал Золотарев.
«Может, еще и услышим «солдат может умереть, а ухылянт должен умереть». И люди прекрасно все это увидели.
Это для государства крайне неприятный симптом. Когда люди развариваются в государстве, уже не ищут в нем справедливости, тогда происходят такие процессы, которые были у нас 12 лет тому назад, и чем это обернулось для режима Януковича», – лицемерно добавил он.
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