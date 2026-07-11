Дугин: «Ну, вот и всё. Война так война. Дмитриев должен исчезнуть из прессы»

Максим Столяров.  
11.07.2026 23:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 55
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


После того, как Дональд Трамп открыто перешел на сторону бандеровской Украины, из информационного пространства следует убрать тему «Анкориджа» и вояжей Кирилла Дмитриева в США, поскольку это только деморализует бойцов на фронте.

Об этом в эфире «BaltNews» завил философ Александр Дугин, сам еще недавно восхищавшийся Трампом как альтернативой глобалистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как Дональд Трамп открыто перешел на сторону бандеровской Украины, из информационного пространства...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Надо ли с ними сохранять связи, вести переговоры? Надо. Только категорически нельзя оповещать, мало ли во время войны какие службы, какие контакты, каналы связи существуют. Но упоминания: Уиткофф, Кушнер, Дмитриев – должны просто исчезнуть из нашей прессы.

Сейчас, после того как Трамп открыто говорит всему миру, что он воюет на стороне Украины, поощряет Зеленского к этим ударам, значит, он подписывается под этими терактами. Неудивительно, что он это делает, потому что то же самое он делает и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке», – напомнил Дугин.

Он убеждён, что после саммита НАТО в информационной политике нужна коррекция.

«Снять тему «Анкориджа» и прекратить её освещать хоть единым словом, переговоры пусть ведутся, но упоминать о них нельзя. Это порождает у народа и бойцов ложные ожидания, а их не будет. Надо настраиваться на войну (о чём Песков сказал), большую, долгую тяжёлую войну с Западом и (самое принципиальное!) с Соединёнными Штатами! Вот, что по-настоящему остро, а это и так происходит.

Ведь сама отмашка Трампа бить по нашей территории ракетами, и ещё обещания поставить ещё больше ракет Зеленскому, который, по его словам, «на коне» – это же просто война! Это не объявление войны, но признание, что она идёт. Мы признали, что мы ведём войну с Западом на Украине, и Запад признал, что ведёт войну с нами. Ну, война так война. Ну, вот и всё», – заключил философ.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Дугин: «Ну, вот и всё. Война так война. Дмитриев должен исчезнуть из прессы»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить