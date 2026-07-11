После того, как Дональд Трамп открыто перешел на сторону бандеровской Украины, из информационного пространства следует убрать тему «Анкориджа» и вояжей Кирилла Дмитриева в США, поскольку это только деморализует бойцов на фронте.

Об этом в эфире «BaltNews» завил философ Александр Дугин, сам еще недавно восхищавшийся Трампом как альтернативой глобалистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо ли с ними сохранять связи, вести переговоры? Надо. Только категорически нельзя оповещать, мало ли во время войны какие службы, какие контакты, каналы связи существуют. Но упоминания: Уиткофф, Кушнер, Дмитриев – должны просто исчезнуть из нашей прессы. Сейчас, после того как Трамп открыто говорит всему миру, что он воюет на стороне Украины, поощряет Зеленского к этим ударам, значит, он подписывается под этими терактами. Неудивительно, что он это делает, потому что то же самое он делает и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке», – напомнил Дугин.

Он убеждён, что после саммита НАТО в информационной политике нужна коррекция.