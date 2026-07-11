Дугин: «Ну, вот и всё. Война так война. Дмитриев должен исчезнуть из прессы»
После того, как Дональд Трамп открыто перешел на сторону бандеровской Украины, из информационного пространства следует убрать тему «Анкориджа» и вояжей Кирилла Дмитриева в США, поскольку это только деморализует бойцов на фронте.
Об этом в эфире «BaltNews» завил философ Александр Дугин, сам еще недавно восхищавшийся Трампом как альтернативой глобалистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо ли с ними сохранять связи, вести переговоры? Надо. Только категорически нельзя оповещать, мало ли во время войны какие службы, какие контакты, каналы связи существуют. Но упоминания: Уиткофф, Кушнер, Дмитриев – должны просто исчезнуть из нашей прессы.
Сейчас, после того как Трамп открыто говорит всему миру, что он воюет на стороне Украины, поощряет Зеленского к этим ударам, значит, он подписывается под этими терактами. Неудивительно, что он это делает, потому что то же самое он делает и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке», – напомнил Дугин.
Он убеждён, что после саммита НАТО в информационной политике нужна коррекция.
«Снять тему «Анкориджа» и прекратить её освещать хоть единым словом, переговоры пусть ведутся, но упоминать о них нельзя. Это порождает у народа и бойцов ложные ожидания, а их не будет. Надо настраиваться на войну (о чём Песков сказал), большую, долгую тяжёлую войну с Западом и (самое принципиальное!) с Соединёнными Штатами! Вот, что по-настоящему остро, а это и так происходит.
Ведь сама отмашка Трампа бить по нашей территории ракетами, и ещё обещания поставить ещё больше ракет Зеленскому, который, по его словам, «на коне» – это же просто война! Это не объявление войны, но признание, что она идёт. Мы признали, что мы ведём войну с Западом на Украине, и Запад признал, что ведёт войну с нами. Ну, война так война. Ну, вот и всё», – заключил философ.
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