Зе-офис: «Кто такая Россия? Зверьки под названием граждане РФ»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не имеет права требовать, чтобы ее интересы в мире учитывались.

Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил советник главы Зе-офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Кто такая Россия? Почему для других суверенных государств должны быть правила, установленные Россией?» – возмущается Подоляк.

«Страна, которая, не имея на это оснований, претендует на какие-то исключительные полномочия. С чего бы это?», – негодует советник Зе-офиса.

Он требует, чтобы для России установили правила, «которые должны быть жёстко детерминированы для исполнения».