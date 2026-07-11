Зе-офис: «Кто такая Россия? Зверьки под названием граждане РФ»
Россия не имеет права требовать, чтобы ее интересы в мире учитывались.
Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил советник главы Зе-офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто такая Россия? Почему для других суверенных государств должны быть правила, установленные Россией?» – возмущается Подоляк.
«Страна, которая, не имея на это оснований, претендует на какие-то исключительные полномочия. С чего бы это?», – негодует советник Зе-офиса.
Он требует, чтобы для России установили правила, «которые должны быть жёстко детерминированы для исполнения».
«Хочет она или не хочет, это мало кого должно волновать. Я понимаю, что Меркель приходила и говорила: «Классная страна. У нас химотрасль хочет газа дешевого, давайте пообнимаемся, сделаем «Северный поток», и все будут в шоколаде». Вот этот шоколад – это десятки тысяч убитых людей зверьками под названием граждане Российской Федерации. Вот и всё», – заявил русофоб.
English version :: Читать на английском Зе-офис: «Кто такая Россия? Зверьки под названием граждане РФ»
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