Гиганты IT-индустрии вступили в войну с Россией

Игорь Шкапа.  
11.07.2026 22:41
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация


Украина получает масштабную поддержку со стороны мощнейших IT-компаний.

Об этом в эфире видеоблога газеты Der Standard заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина получает масштабную поддержку со стороны мощнейших IT-компаний. Об этом в эфире видеоблога газеты...

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«Украина получает поддержку с той стороны, которая очевидна в одном смысле, но если говорить о глубине и масштабе, истинный размах этого влияния не сразу бросается в глаза. Я имею в виду вполне конкретную поддержку Украины со стороны американских IT-компаний и их владельцев. Назову несколько имен. Илон Маск — фигура, безусловно, известная, и все скажут: «О да, конечно, Starlink».

Но вспомните Эрика Шмидта, бывшего генерального директора Google, он — инициатор проекта по созданию беспилотников типа «Hornet» («Шершень»), которые, в свою очередь, играют ключевую роль в действиях Украины на средних дистанциях, направленных против линий снабжения, ведущих к линии фронта», – сказал Райснер.

Он назвал и представителей ряда других компаний, в частности Алекса Карпа из Palantir, оказывающей Украине поддержку системами Maven и Prisma.

«Maven — это система на базе ИИ, которая ежедневно анализирует спутниковые снимки. На основе этого анализа украинцы могут, например, планировать удары большой дальности вглубь территории России. Или возьмем, к примеру, Prisma – систему, помогающую украинцам отражать российские удары большой дальности. Это означает, что система выявляет зоны повышенного риска, обнаруживает приближающиеся рои беспилотников, крылатые ракеты и реактивные снаряды, позволяя Украине оптимально использовать имеющиеся у нее ограниченные средства ПВО.

Это, безусловно, играет важную роль, и на данном этапе войны совершенно очевидно, что благодаря технологическому прогрессу искусственный интеллект сейчас играет ключевую роль», – резюмировал Райснер.

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English version :: Читать на английском Гиганты IT-индустрии вступили в войну с Россией

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