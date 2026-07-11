Гиганты IT-индустрии вступили в войну с Россией

Украина получает масштабную поддержку со стороны мощнейших IT-компаний.

Об этом в эфире видеоблога газеты Der Standard заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина получает поддержку с той стороны, которая очевидна в одном смысле, но если говорить о глубине и масштабе, истинный размах этого влияния не сразу бросается в глаза. Я имею в виду вполне конкретную поддержку Украины со стороны американских IT-компаний и их владельцев. Назову несколько имен. Илон Маск — фигура, безусловно, известная, и все скажут: «О да, конечно, Starlink».

Но вспомните Эрика Шмидта, бывшего генерального директора Google, он — инициатор проекта по созданию беспилотников типа «Hornet» («Шершень»), которые, в свою очередь, играют ключевую роль в действиях Украины на средних дистанциях, направленных против линий снабжения, ведущих к линии фронта», – сказал Райснер.