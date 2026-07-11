Ради Трампа Албания перестала пускать албанцев из Косово и Северной Македонии

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Албанские власти запретили въезд десяткам человек из Северной Македонии и Косово, которые, планировали принять участие в массовых протестах в столичной Тиране.

В албанской столице уже более 40 дней продолжаются массовые акции против планов зятя президента США Дональда Трампа – миллиардера Джареда Кушнера, построить роскошный туристический комплекс стоимостью в 1,4 миллиарда евро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Македонские СМИ сообщают, что Тирана внесла в «черный список» более 60 человек, связанных с македонской албанской коалицией VLEN и правящей в Косово партией Vetevendosje (Самоопределение). В частности, как минимум, троих политиков развернули на границе. Ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что к антиправительственным протестам в стране присоединились «наемники, нанятые за деньги» из Косово и Македонии, не называя конкретных имен.

При этом в ходе недавнего саммита НАТО в Турции, говоря о протестах, албанский премьер пытался изображать благодушие и либерализм.

«Мы всегда приветствуем критику, потому что мы свободное общество. Но есть небольшая проблема: пока нет проекта, который можно было бы критиковать. Проект все еще находится на стадии подготовки… Когда речь идет о таких технических деталях, решение нельзя оставлять на усмотрение общественности. Но когда речь идет о конкретном проекте, оценка общественности, безусловно, будет очень важна», – заявил он.

Объект Кушнера планируется возвести неподалеку от охраняемой природной зоны Вьоса-Нарта на стыке Адриатического и Ионического морей. Экологи выступают против этих планов Кушнера, поскольку место, где хотят построить курорт – среда обитания для сотен видов птиц, включая розового фламинго и находящегося под угрозой исчезновения пеликана, а также для средиземноморских тюленей-монахов и мест гнездования морских черепах. Поэтому начало работ и развертывание тяжелой техники на площадке Вьоса-Нарта спровоцировали масштабные уличные демонстрации в Тиране.

Многие также связывают массовость протестов недовольством албанского общества режимом Эди Рамы, который правит страной уже 11 лет, а она по-прежнему остаётся самым бедным государством Европы, с высоким уровнем коррупции, криминала и безработицы.