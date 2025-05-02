Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Остатки байденовской помощи будут идти на Украину до 2026 года, однако на новые пакеты Киев может не рассчитывать.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки киевского режима Натальи Мосейчук заявила глава комиссии Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи, депутат Александра Устинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я хочу напомнить, что американцы сейчас предоставляют нам оружие по тому пакету помощи, который проголосовали еще в апреле прошлого года. То есть они заключили контракты со своими производителями до конца 26-го года. И это то, что мы ставили в приоритет – это в первую очередь снаряды 155, и ракеты для ПВО. Это то, что поставляется. Кроме этого, дополнительно, сейчас, без дополнительного выделения денег Конгрессом, никто ничего не будет поставлять», – сказала Устинова.

Она подчеркнул, что Трамп может организовать небольшие поставки, но вряд ли будет это делать.