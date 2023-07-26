Без разгромного поражения Украины, нам не выйти из конфликта – политолог

В своих попытках атаковать Крым ВСУ уже зашли достаточно далеко. Дальше будет только применение истребителей F-16, если Западу не надоест передавать Украине оружие для утилизации.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже достаточно далеко зашли. Вопрос в том, конечно, что мы понимаем под далеко. До сих пор допустим ведётся дискуссия по поводу поставок истребителей, американских f-16. Вроде бы не так давно глава американского МИДа подтвердил такие намерения, но, опять же, без конкретных сроков. То есть на сегодняшний день Европейский регион превратился в своеобразный тыл для Украины, Соединённые Штаты всё ещё выступают таким очень значимым промышленным союзником Украины, и собственно у них есть одно основное опасение – это начало Третьей мировой. Байден, к слову, об этом тоже примерно полтора года назад говорил, что это одно из главных опасений, и что он очень осторожно стремится его не допустить», – подчеркнул он.

По словам эксперта, длительное время западная коалиция прощупывала почву, наращивая поставки вооружений на Украину.

«Поняли, что за такое активное снабжение Украины в принципе Третья мировая не начинается, можно и дальше. По крайней мере, пока они пытаются поддерживать Украину ровно настолько, чтобы она могла хоть как-то продолжать боевые действия. Опять же, я уверен в том, что и со стороны России ответы, собственно, в ходе боевых действий идут из расчёта именно на это. Здесь речь идёт не только о поддержке Украины – здесь речь идёт о массивной промышленной помощи, экономической, в том числе. Эти ресурсы, даже если их доля разворовывается по старой традиции на Украине, всё ещё очевидно, что продолжают укреплять Вооружённые силы Украины. Хотя, опять же, вопрос в том, насколько долго будут готовы на Западе эту поддержку продлевать», – пояснил Мельничук. «Сейчас существует такое мнение, и я с ним отчасти согласен, что если эффективность этих финансовых вложений будет падать, и украинский фронт сыпаться, то тогда будет падать стремление больше поставлять оружия, которое утилизируется. Но это осознание можно вбить исключительно нанеся крупное поражение Украине», – заключил он.