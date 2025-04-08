Без родины, зато в колониальном раю: надо подписывать сделку и продаваться американцам – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
08.04.2025 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


США поставили Украину в такое положение, что она не может отказаться от соглашения о продаже месторождений полезных ископаемых.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий livе» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США поставили Украину в такое положение, что она не может отказаться от соглашения о...

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«Пойдёт ли Зеленский на подписание сделки о полезных ископаемых, потому что он всячески от этого отказывается, и он представляет себе, чем может это ему обернуться на возможных выборах президента, потому что оппозиция будет активно кричать, что он продал родину, создав из нее колонию США», – сказал ведущий.

«Ну а куда ему деваться? Не подпишем мы сделку, Трамп скажет – ну, хорошо, оставайтесь один на один с Россией. То есть, это безвыходная ситуация. Но мы не можем такой сценарий не учитывать. Не подпишем, а что дальше?», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что сами американцы считают эту сделку крайне выгодной для Украины, и могут сильно обидеться на отказ.

«Не подпишем, а они скажут – как с вами дальше дело иметь? Мы вам предлагаем чуть ли не экономический рай на Украине. Мы чуть ли не бесплатно вам помогаем выйти на послевоенное восстановление. А вы же тут начинаете кочевряжиться.

Хорошо, не подпишем, а что дальше? А тогда они с русскими будут говорить. И останемся мы один на один с Россией. И никакой Макрон ничем не поможет», – добавил он.

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