Без срочных переговоров русские вернут себе Харьков и Одессу – норвежский профессор

Константин Серпилин.  
12.12.2023 21:52
  (Мск) , Нью-Дели
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские не допустят вхождение в НАТО всей территории Украины, кроме её западных областей, поскольку это не имеющие геополитического значения земли с агрессивным и нелояльным населением.

Об этом в эфире индийского канала «WION» заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские не допустят вхождение в НАТО всей территории Украины, кроме её западных областей, поскольку...

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«Если вернуться в февраль-март 2022 года, как говорили наблюдатели-посредники, Россия была готова вести переговоры по всему, кроме нейтралитета. Они не могут допустить присутствие НАТО на своих границах, это неприемлемо. Но опять же – на данный момент НАТО отказывается прекратить своё расширение: как только война закончится, мы будем расширяться.

Сейчас это проявилось в территориальном конфликте, поскольку Россия предъявила претензии на некоторые украинские территории. Так что, я думаю, что без нейтралитета Россия просто позаботится о том, чтобы у Украины не осталось ничего, что НАТО могло бы использовать против неё.

Поэтому я ожидаю, что Россия никогда не зайдёт в Западную Украину, их никто не будет приветствовать, это будет ожесточённое сопротивление. Кроме того, им там нечего делать.

Я думаю, они вернут себе то, что было традиционной исторической территорией России – от Харькова до Одессы, где находится береговая линия, где развито сельское хозяйство, основные отрасли промышленности, вся экономика, природные ресурсы в целом – то, в чём могут быть заинтересованы американцы и НАТО. Именно это Россия, вероятно, предпримет, чтобы это не было использовано против них в будущем.

Вероятно, это приведёт к беспорядкам на Украине, к её дестабилизации. Трудно сказать, как изменится режим, но они должны будут эффективно гарантировать, что Украина никогда не сможет быть использована в качестве посредника против них. Вот, почему это так опасно и разрушительно, если не будет политического урегулирования, и всё закончится полной победой», – рассказал Дисэн.

Ведущий возразил, что точно так же у России есть общая огромная граница с Финляндией – страной НАТО, где сосредоточено множество войск, и спросил, чем это отличается от ситуации с Украиной.

«Украина отличается по двум причинам. Одна из них – огромные размеры Украины. Финляндия – маленькая страна. На Украине проживает около 30 миллионов человек, а также у неё есть побережье Чёрного моря. Создание фронта против русских отрезало бы их от Чёрного моря. Это также привело бы к тому, что на этих границах появились огромные вооружённые силы.

Не забывайте о том, что НАТО сделало после 2014 года, когда верхушка правительства создала армию численностью в сотни тысяч на Украине. Они модернизировали порты для размещения американских и британских военных кораблей, они фактически превратили их в очень мощную базу. На самом деле, с Финляндией этого не сделаешь.

Во-вторых, на Украине проживает много миллионов этнических русских, говорящих по-русски. Если вы собираетесь превратить Украину в оплот антироссийских настроений, то все эти русские должны быть очень сильно притеснены с точки зрения культурных и политических прав. И это одна из тех вещей, на которые Россия жаловалась в течение последних 8 лет. Так что Украина действительно уникальна в этом смысле», – ответил норвежский политолог.

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