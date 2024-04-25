Без всяких дроновых атак: мрачное наследие Чубайса продолжает угрожать энергетике России

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14% генерации России, где производство основано на импортных газовых турбинах, находятся в зоне риска.

Об этом на заседании XII Российского Международного Энергетического Форума заявил заместитель гендиректора АО «Силовые машины» Руслан Пахомов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с введением санкций – те 30 гигаватт мощностей, которые работают на иностранных газовых турбинах, под большим вопросом с точки зрения сервисного обслуживания. Это те 30 гигаватт высокоэффективной генерации, которая нужна для регулирования сетей, она сегодня находится под большим вопросом. Еще раз становиться на грабли, которые мы проходили в своем время, в третий раз мы не должны совершать эти ошибки», – сказал Пахомов.

Массовая установка импортных газовых турбин происходила в России после 2007 года, то есть приватизации РАО ЕЭС, проведенной под руководством Анатолия Чубайса. За это время сеть поставщиков отечественных предприятий, производящих турбины, деградировала, они не способны обеспечить в достаточном количестве и качестве паковки, литье для производства камер сгорания, лопаток, дисков и других деталей. Поэтому «Силовым машинам» пришлось создавать свое производство.

«Так как в стране лопатки производятся только в ВПК для авиационных двигателей, принято было решение об инвестировании. Мы создали свой цех по производству литых заготовок. На сегодняшний день аналогов в стране нет. Мы изготавливаем литые заготовки, затем их механообрабатываем, покрываем термобарьерными покрытиями для наших двух типов газовых турбин», – сказал Пахомов.

Сейчас производятся первые 12 газовых турбин, которые полностью локализованы в России в изготовлении. Однако «Силовым машинам» необходима долгосрочная программа заказов, чтобы АО могло инвестировать в новое производство 50% своей прибыли.