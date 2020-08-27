27.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Бежавшие от Лукашенко изнеженные белорусские майданщики хлебнули горя в «свободной» Украине


Гражданам Белоруссии, убежавшим от режима Лукашенко в города Украины, потребовалась срочная помощь.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила Елена Талстая, сопредседатель Движения солидарности «Разам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти люди, которые оказались сейчас в Украине, они находятся в опасности. Им нужна конкретная помощь. Им нужна юридическая помощь. Им нужно какое-то, хотя бы временное жилье, где они могут определить, что они будут делать дальше», – заявила она.

Украинская власть не оказывает беженцам никакой помощи, отметил депутат Киевского горсовета от запрещенной в РФ ВО «Свобода», бывший член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, неонацист Юрий Сиротюк.

«К сожалению, мы не видим активной помощи украинского государства. Уже тысячи белорусов, убегая от преследований режима Лукашенко, оказались в украинских городах. У них есть проблемы с миграционным законодательством, с жильем, у них – реальные бытовые проблемы.


Мы надеемся, что украинское государство активно включится в этот протест. Но пока украинское государство молчит, пусть услышат украинскую общественность.

Хочу сказать, что лишь на прошлой неделе в десятках украинских городов, на десятках городских советов были подняты бело-красно-белые флаги с «Погоней», и ряд глав этих городов сделали заявления в поддержку белорусской нации», – отчитался русофоб о проделанной работе.

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