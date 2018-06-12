12.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Бежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег

Нынешний заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что ушел из «Московского комсомольца» после того, как не сошелся во взглядах с редакцией на воссоединение Крыма с Россией. Об этом он заявил в эфире украинского канала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня эта газета умерла. Умерла из-за людей, которые там работают. Они для меня перестали быть. Есть 2-3 человека, с которыми я общаюсь, которые остались нормальными», – сказал он.

Точкой перелома стал 2014 год, пояснил Муждабаев.

«Даже число могу назвать –18 марта, русский Крым. Был совершено какие-то телячьи восторги. Они стояли у телевизора и смотрели и хлопали Путину. Я говорю: «вы что, с ума сошли?». Потом, как в книжке про Третий рейх, они перестали садиться со мной за один стол чай пить, разговаривали через губу, отводили глаза. Не все, человека 3-4 нормальных осталось. Но вы можете себе представить, что это – стадо», – сказал он.

Ранее бывшая коллега меджлисовца, московская журналистка Екатерина Петухова рассказала, что Муждабаев во время работы в РФ получил квартиру в центре Москвы от мэрии российской столицы, при этом продолжая продвигать меджлисовские темы в издании и ненавидеть Россию.

«Мэрия Москвы, кровавый то бишь режим, дала ему в Москве квартиру в одной станции от Садового кольца! Тиран неумолимо жесток! Скотина, бл..ь! При этом, Россию ненавидел всегда! 10 лет мы вместе в МК работали. Меджлис этот сраный проталкивал в МК ежедневно. Сам к Крыму, правда, никакого отношения не имеет. Родился в Тамбове. И мама у него русская, чтоб вы понимали. Вот так оскотиниваются люди», – заявила Петухова.