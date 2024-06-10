Безногий «азовец» о российских либералах: Где их майдан – о чём с ними говорить?

Вадим Москаленко.  
10.06.2024 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Майдан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм


Не может быть никакого примирения с любыми русскими, даже если они самые отъявленные заукраинцы.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил потерявший ногу боевик 12 бригады спецназа запрещённого в РФ «Азова» Василий «Вильный» Юзько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не может быть никакого примирения с любыми русскими, даже если они самые отъявленные заукраинцы....

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«Вильному» сделали замечание, что его материалы в соцсети часто сопровождаются русскоязычной музыкой, однако боевик заверил, что использует только тех исполнителей, которые покинули Россию и поддерживают Украину.

«Видите ли вы среди русских, которые не поддерживают диктаторский режим Путина, тех людей, с которыми мы в будущем можем как-то примириться?», – спросила ведущая.

«Нет. Они все одинаковы. Почему в 2014 году наша Украина восстала против российского режима, а они в 2022 году не смогли? Боятся чего-то. Пусть боятся дальше. Потом будут говорить «у нас потерь нет», – ответил Юзько.

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